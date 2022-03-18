Во Всеволожске отметят День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Возвращение территории в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в 2014 году главами России и Республики Крым. Согласно этому историческому документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Выход Крыма из состава Украины и его присоединение к России – последствие политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов, который продолжается до сих пор. После смены власти на Украине в феврале 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Мы хорошо помним итоги общереспубликанского референдума о статусе Крыма, когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ, и ликование жителей после провозглашения Крыма независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. В состав РФ в качестве нового субъекта Крым вошел на основании договора, который был подписан 18 марта, а вступил в силу 21 марта – с даты его ратификации Федеральным Собранием.

Дата празднуется не только в Крыму, но и по всей стране. Во Всеволожске День присоединения Крыма к России отметят торжественным мероприятием в Культурно-досуговом центре «Южный».

Фото Антона Ляпина