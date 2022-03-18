Английский без границ

Вот почему так получается – учит-учит человек иностранный язык, и в школе, и в институте, и на курсы всякие ходит, и запас словарный довольно приличный имеет, а разговаривать не может. Словно натыкается на невидимый барьер. А все потому, что нет должной практики, – в этом уверена наша сегодняшняя собеседница, кандидат педагогических наук, доцент, эксперт международных образовательных программ, создатель и руководитель некоммерческой организации «Центр проектов «СоНата» Наталья Соболькова.

Под эгидой «СоНаты», получивший Грант Президента РФ на развитие гражданского общества, проводится немало интересных, важных и полезных мероприятий, и в их числе – первая региональная олимпиада по английскому языку для учащихся 4-6 классов, заключительный этап которой с большим успехом прошел на базе Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО).

– Наталья Петровна, расскажите, как давно возникла сама идея проведения такой олимпиады?

– Все началось пять лет назад здесь, во Всеволожском районе, с создания некоммерческой организации «СоНата», целью которой стало повышение качества современного образования – это если очень коротко. По сути, мы занимаемся реализацией социально-востребованных образовательных и просветительских проектов и различных программ коммуникативной направленности. В основу деятельности «Сонаты» положен богатейший опыт работы по программе межкультурного обучения в системе образования Всеволожского района фонда «Интеркультура» (AFS Россия).

На сегодняшний день «Центр проектов «СоНата» собрал уникальную творческую команду специалистов из системы дополнительного образования детей и взрослых Ленинградской области и Санкт-Петербурга, ресурсного центра издательства Кембриджского университета, бизнес-партнеров «SWISSAM», «Академии Туризма» в Анталии, других партнерских коллективов.

А первая олимпиада в рамках деятельности «СоНаты» прошла в 2018-м, и с тех пор проводится регулярно. В этом году существенно расширилась ее география – к нам присоединились ещё три района Ленобласти – Гатчинский, Тосненский и Выборгский. Таким образом мероприятие получило новый статус и вышло на региональный уровень. К слову, в ближайшем будущем к нам готовятся присоединиться ещё два района Ленинградской области – Сосновоборский и Кингисеппский.

– Сколько человек приняло участие в олимпиаде, и вообще, как все проходило?

– Начну, пожалуй, с того, что региональному этапу олимпиады предшествовали школьные и муниципальные, которые проводились в общеобразовательных учреждениях. В школьных олимпиадах приняли участие две с половиной тысячи человек, в муниципальных – 322 человека.

У нас в районе подготовка началась буквально с первого дня нового учебного года. И педагоги, и ребята очень серьезно отнеслись к школьной олимпиаде, а на муниципальном этапе в ней приняли участие 128 человек. Во Всеволожском районе олимпиада проходила на трех площадках – в Кудровском центре образования, Бугровской школе и Лицее № 1 во Всеволожске.

Хочу особо подчеркнуть, что олимпиада по английскому языку у нас в районе проводилась при поддержке комитета по образованию и команды специалистов из районного Дворца детского (юношеского) творчества.

И вот 12 марта победители муниципальных этапов олимпиады съехались в Санкт-Петербург, в Ленинградский областной институт развития образования, любезно предоставивший площадку для проведения нашего масштабного мероприятия. Из четырех районов Ленобласти прибыли более 50 участников в сопровождении педагогов и родителей. Здесь хотелось бы выразить огромную благодарность ректору ЛОИРО Ольге Владимировне Ковальчук, которая действенно поддержала нашу инициативу. Кстати, и сама «СоНата» появилась с её, можно сказать, благословления.

Также искренне благодарим Наталию Николаевну Фролову, кандидата философских наук, доцента, преподавателя английского языка Лицея № 1 г. Всеволожска, которая выступила координатором всего мероприятия.

На торжественной церемонии открытия прозвучал гимн Ленинградской области, со словами приветствия к участникам обратилась председатель жюри Галина Михайловна Голубенко – доцент ЛОИРО, кандидат педагогических наук. Надо отметить, что в жюри присутствовали педагоги из всех четырех районов-участников, чтобы исключить любую предвзятость.

Ребят ожидал яркий и насыщенный конкурсный день. После интерактивной переклички участники разошлись по различным площадкам – для одних был организован увлекательный мастер-класс, другие готовились к выступлению.

Суть задания состояла в том, чтобы по предложенной картинке составить максимально подробный связный рассказ, при этом проявив не только знания в области английского языка, но и собственную фантазию. После 15-минутной подготовки «олимпийцев» ожидало выступление перед строгим и беспристрастным жюри, во время которого они должны были продемонстрировать как фонетические и грамматические навыки, так и коммуникативные способности.

После основного испытания ребята смотрели мультфильмы на английском языке, отдыхали и общались. Было организовано питание участников и сопровождающих их взрослых, а также навигация по зданию Института, чтобы никто не потерялся и не отстал от своей группы.

После подведения итогов олимпиады состоялась церемония награждения девяти победителей. Призы символические – дипломы и футболки с логотипами Фонда президентских грантов, некоммерческой организации «СоНата» и самого мероприятия.

– В чем, на ваш взгляд, заключается ценность этой олимпиады для ребят? Ведь, в отличие от «официальных», так сказать, предметных олимпиад, её участники не получают каких-либо преференций, например, льгот при поступлении в вузы.

– Наша главная цель – стимулировать школьников на углубленное изучение английского языка, и олимпиадное движение здесь является действенным инструментом. По сути, наше мероприятие – это ступень к Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам и экзаменам международного уровня.

Не секрет, что даже педагоги, преподаватели английского языка испытывают трудности в общении с носителями, перед ними возникает тот самый психологический барьер, преодолеть который очень трудно в отсутствие постоянной языковой практики. Наша олимпиада, а также обучающие тренинги, которые проводятся в рамках работы «Центра проектов «СоНата», помогают и детям, и взрослым свободнее проникать в изучение языка, преодолевать трудности общения, чувствовать удовольствие от процесса обучения.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Натальи СОБОЛЬКОВОЙ