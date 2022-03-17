Слет кадетов Всеволожского района собрал 750 участников
Во Всеволожском районе на этой неделе проходит XIII слет кадетских классов, посвященный Дню защитника Отечества. Это мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводится районным комитетом по образованию и Дворцом детского (юношеского) творчества.
Количество кадетских классов в школах Всеволожского района постоянно увеличивается. На сегодняшний день открыт 31 кадетский класс, это свыше 820 учеников. В этом году в смотре принимают участие 29 классов из 14 школ. Свои умения, знания и навыки, полученные на занятиях, демонстрируют порядка 750 кадетов.
Кадетский слёт, который уже имеет свои традиции, проходит с 14 по 19 февраля на нескольких школьных площадках по различным этапам. В строевом смотре «Полки идут стеной» кадетские классы принимают участие в полном составе. В смотре «Равнение на знамена» участвуют только знаменные группы. На спортивной станции «Быстрее, выше, сильнее!» несколько участников из каждого класса выходят на эстафету. Этап «Музыкальная гостиная «Дорога здесь пробита сквозь блокаду» – это исполнение патриотической песни всем классом. Исследовательский этап «Петр I – защитник Отечества» – это подготовленное выступление перед жюри на историческую тему.
Соб. инф.
Фото Светланы УСИК