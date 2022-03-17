Подростков Всеволожского района приглашают на работу

Стартовал прием заявок на временное трудоустройство для подростков на апрель и май. Помочь навести порядок в родном поселении и заработать личные деньги ребята в возрасте от 14 до 17 лет.

Для трудоустройства необходимо иметь при себе копии и оригиналы следующих документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Также потребуется справка от врача по форме 086-У и справка из учебного заведения, а для ребят младше 16 – разрешение от родителей. Оформление по трудовой книжке, заработная плата переводится на банковскую карту «МИР».

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел трудовой занятости молодежного центра «Альфа» по телефону 8 (813-70) 43-331.

Напомним, что молодежные трудовые бригады помогают в уборке и благоустройстве родных поселений: ребята высаживают цветы, красят бордюры и поддерживают чистоту в общественных местах.