Главы Всеволожского района отчитались о работе администрации за 2021 год

В четверг, 17 марта, на заседании совета депутатов руководители Всеволожского района – Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский – представили отчёт о социально-экономическом развитии района за минувший год и рассказали о планах на будущее. Мероприятие проходило под хэштегом Z #СвоихНеБросаем. Все желающие могли присоединится к онлайн-трансляции в группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

– Минувший год оказался знаковым на политическом поприще, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Прошли выборы. Депутаты из нашей малой родины представляют почти 20 процентов народных избранников в Законодательном собрании Ленинградской области. Среди них наши бывшие коллеги – Ольга Владимировна Ковальчук, Сергей Николаевич Моренков, Владимир Викторович Сидоренко. Сформированы новые советы депутатов в ряде поселений. Благодаря выстроенной вертикали власти Всеволожский район продолжил свое развитие. Отремонтированы дороги и инженерные сети, построены новые социальные объекты и современные общественные пространства. В ближайшие годы будет реализовано немало новых проектов.

Как отметил Вячеслав Кондратьев, важный вопрос – районный бюджет. В прошлом году пристальное внимание было уделено дебету и кредиту районной казны.

– Доходная часть консолидированного бюджета в течение прошлого года выросла с 13, 6 млрд руб. до 16,6 млрд руб., – отметил глава района. – С целью эффективного использования средств первоначальный документ корректировался четыре раза. Эти деньги были направлены на обеспечение жильем льготных категорий граждан, программы реновации, спортивные проекты и многое другое. В декабре совет депутатов утвердил бюджет на 2022 год. Впервые выделена субсидия в размере 111 млн руб. на реновацию частных детских садов. Ожидается, что доходы бюджета в нынешнем году составит 15, 7 млрд руб., а расходы – 16,1 млрд руб. Основной объём средств пойдет на реализацию муниципальных программ.

– Всеволожский район продолжает оставаться лидером по численности населения, – подчеркнул глава администрации Андрей Низовский. – В апреле будут подведены итоги Всероссийской переписи. По предварительным прогнозам, ожидается, что население нашего района составит более 600 тысяч человек. Отмечу, что в летний период количество жителей пополняется дачниками и составляет не менее 2 миллионов. Считаю, что этой цифрой надо гордиться. Всеволожский район – один из крупнейших и успешных в России. Большую роль в этом играют наши агломерации: Кудрово, Мурино, Сертолово, Бугры. Конечно, у нас есть проблемы с социальными объектами, но они планомерно решаются. Район не обделен вниманием правительства Ленинградской области.

По словам Андрея Низовского, качество жизни в Кудрово и Мурино улучшится после того, как будут построены поликлиники.

– Долгожданным подарком для жителей Всеволожска стал виадук, – отметил глава администрации. – Современный и сложный проект был построен с опережением графика на год. Впечатляет. Строительство и ремонт дорог продолжается. Одним из самых масштабных проектов станет реконструкция Колтушского шоссе со стороны Янино. Осенью прошлого года оформлен целевой кредит на его строительство. Работы планируется завершить в 2024 году. Ещё один важный проект – строительство Ленинградской областной универсальной научной библиотеки на месте частично сохранившегося здания усадьбы Всеволожских. Как известно, путь от идеи до принятия решения в области достаточно быстрый: сказано – сделано. Уже в 2024 году будет подготовлена проектная документация. Новое здание появится к 100-летию Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН