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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Заневском поселении планируется строительство нового Дома культуры

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В настоящее время уже выбран участок площадью почти 18 тысяч квадратных метров на Молодёжном проезде в поселке Янино-1.

В трехэтажном здании разместятся конференцзал, библиотека, компьютерный кабинет, хореографический зал, студия звукозаписи, мастерские живописи и лепки, костюмерная, пошивочная, класс народного творчества, буфет и отдельные помещения для факультативных занятий.

Вместительный концертный зал рассчитан на 500 зрителей, также предусмотрены места для маломобильных граждан. Общая площадь культурного центра составляет пять тысяч квадратных метров.

Рядом с Домом культуры будет разбит сквер с местами для отдыха и прогулок. Кроме того, заранее спланирована парковка для сотрудников и посетителей.

Выдачу разрешения на использование земли под строительство нового культурного объекта жители поселения обсудят на общественных слушаниях, которые пройдут 25 марта.  До этого времени все желающие могут ознакомиться с проектом, экспозиция которого развернута в Заневской спортивной школе.

В следующем году администрация Заневского поселения планирует подать необходимые документы для вступления в программу софинансирования строительства нового ДК совместно с правительством Ленинградской области.  Непосредственно к работам по возведению объекта рассчитывают приступить в 2024–2025 годах.

Подготовила Светлана Завадская
Фото издания «Заневский вестник»

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