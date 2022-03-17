Активисты Ленобласти проследят за качеством ремонта дорог

Всеволожский район вошел в пятерку лидеров по числу запланированных к ремонту дорог местного назначения.

В течение весенне-осеннего периода 2022 года будет отремонтирован, в частности, подъезд к деревне Коккорево в Рахьинском городском поселении протяжённостью четыре километра. Также ремонту подлежит участок трассы станция Магнитная – поселок им. Морозова (от поселка Щеглово до Северного полукольца), и дорога от деревни Юкки до поселка Кузьмолово. Кроме того, планируется масштабный ремонт дороги от города Кудрово до Колтушского шоссе.

Всего в текущем году в Ленобласти планируется отремонтировать 89 муниципальных дорог. Сезон дорожных работ откроется в апреле-мае. Качество ремонта дорожного покрытия будет контролировать специализированная лаборатория «Ленавтодора», работающая в связке с общественным контролем – активистами регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и местными жителями.

Подготовила Светлана Завадская