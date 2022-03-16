В Ленобласти увеличены выплаты к семейным юбилеям

В регионе увеличен размер единовременных выплат к юбилеям совместной жизни. Семейные пары, прожившие в любви и согласии 50 и более лет, могут подать заявление на соответствующую выплату не позднее трех лет с наступления юбилейной даты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, размер выплат увеличивается согласно юбилейным датам. Так, к 50-летнему юбилею полагается выплата в 50 тысяч рублей, к 60-летнему – 60 тысяч рублей, к 70-летнему – 70 тысяч рублей, к 75-летнему – 75 тысяч рублей.

Напомним, что во Всеволожском районе ежегодно проходит праздник в честь «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров. Участники торжества, прожившие в браке пять-шесть десятилетий, торжественно расписываются в Почётной книге золотых юбиляров Всеволожского района. В память об этом событии парам вручают юбилейные медали.