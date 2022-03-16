В Ленобласти объявили кредитные каникулы для заемщиков

Ленинградская область подготовила ряд мер по поддержке бизнеса в условиях санкций.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства, предпринимателям планируется субсидировать аренду коммерческих помещений для малого производственного бизнеса с целью импортозамещения, увеличить объемы займов Фонда развития промышленности (ФРП) на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), ввести новый вид займа на капитальное строительство. Помимо этого, в области введены кредитные каникулы для заёмщиков.

– Люди не должны остаться без работы, – отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В ходе совещания с ведущими предприятиями региона удалось нащупать болевые точки и узнать, в каких мерах поддержки нуждается бизнес в разных отраслях.

Для получения льготного периода необходимо заполнить заявление и направить его на электронный адрес mfo@813.ru. Также необходимо подписать дополнительное соглашение к договору микрозайма с новым графиком. Проценты и тело основного долга будут распределены до конца срока действия договора с момента завершения льготного периода.

Отметим, что помимо поддержки предпринимателей, сейчас в регионе прорабатывается и вопрос сохранения рабочих мест. Правительство активно работает с предприятиями, которые временно приостановили свою деятельность.

Ирэн ОВСЕПЯН