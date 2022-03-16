Во Всеволожский район прилетают грачи

Экологи 47-го региона стали замечать, что с каждым годом весна приходит всё раньше, а зима становится короче. Это прослеживается и по народным приметам.

Первые птицы, которые весной прилетают в Ленинградскую область, это грачи и скворцы. Раньше они прилетали в середине марта, их перелёт стаями длился до начала апреля. Но вот уже второй год их замечают в Ленинградской области в самом начале календарной весны. А нынче жительница Гатчины зафиксировала первых грачей аж 28 февраля.

И вот, первые весенние птицы были замечены во Всеволожском районе. Несмотря на то что сугробы лежат до сих пор, грачи умеют добывать пищу из-под снега. Однако не лишним будет помочь пернатым кормом.

– Первые две-три недели после прилёта в колонии грачей особо шумно: птицы активно делят между собой гнезда. Ведь используют они их по многу лет, а каждую весну обновляют и достраивают. Колонии грачей постоянны: на одних и тех же местах они существуют многие десятилетия, – отмечает Павел Глазков, кандидат биологических наук.

К слову, по народному календарю завтра, 17 марта, отмечается праздник «Герасим Грачевник». Согласно традициям в этот день встречают грачей, прилетевших с юга, а православные христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского.

Людмила Однобокова

Фото Павла Глазкова из группы «ВКонтакте» «Каждой твари по паре»