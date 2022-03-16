Ветеринары Ленобласти помогают животным из приюта найти дом

Управление ветеринарии и благотворительный проект помощи бездомным животным «Ветер перемен» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветеринары и общественники будут вместе помогать животным из приютов обрести свой дом и любящих хозяев, проводить фестивали и благотворительные выставки с участием животных из приютов. Мероприятия пройдут в рамках регионального информационного проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Напомним, что проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» был создан в прошлом году. В это же время полномочия по отлову бесхозных животных были переданы из системы жилищно-коммунального хозяйства области Управлению ветеринарии.

– У нас есть соглашение с приютами для бездомных животных (их на территории Всеволожского района – семь), куда мы помещаем бродячих собак после отлова, – отмечает начальник Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Идиатулин. – Всего на данный момент в приютах района содержится пятьсот пятьдесят собак. Для поддержки таких животных мы проводим акцию «Сытый Новый год», собирая средства на их прокорм, а также прилагаем усилия для погашения затрат приютов для животных на коммунальные услуги.

Помимо адресной помощи приютам, в рамках регионального проекта создаются портфолио бездомных животных, организуются добрые акции и распространяются социальные ролики об ответственном обращении с животными.