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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Умники и умницы» соревновались во Всеволожске

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В Детской школе искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожска 13 марта прошла районная олимпиада по музыкальной литературе «Умники и умницы».

В мероприятии приняли участие 54 обучающихся с четвёртого по восьмой класс из Всеволожска и п. Кузьмоловский (структурное подразделение «Лесколовское»).

В конкурсные задания по олимпиаде входили викторина, работа по творчеству и биографии композиторов, а также демонстрация знаний в области выразительных средств музыки, строения оперы и балета и инструментов симфонического оркестра.

 Подготовил Владимир Шемшученко

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