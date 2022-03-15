«Умники и умницы» соревновались во Всеволожске

В Детской школе искусств им. М. И. Глинки г. Всеволожска 13 марта прошла районная олимпиада по музыкальной литературе «Умники и умницы».

В мероприятии приняли участие 54 обучающихся с четвёртого по восьмой класс из Всеволожска и п. Кузьмоловский (структурное подразделение «Лесколовское»).

В конкурсные задания по олимпиаде входили викторина, работа по творчеству и биографии композиторов, а также демонстрация знаний в области выразительных средств музыки, строения оперы и балета и инструментов симфонического оркестра.

Подготовил Владимир Шемшученко