Ленобласть развивает водный туризм

В 2021 году поток туристов на водные маршруты Ленинградской области резко увеличился и достиг 80% от допандемийного года. Это произошла благодаря стимулированию внутреннего туризма с помощью системы кэшбэков.

Только суда «Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга» по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также по историческим местам Ленинградской области в 2021 году провезли 2 миллиона 400 тысяч туристов.

Если в 2012 – 2018 годах туристы из разных городов России предпочитали ехать в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть его дворцы и фонтаны, то в последние два года они активно посещают пригороды. Особенно большим успехом пользуются маршруты по военно-историческим местам. Например, в 2021 году одним из самых популярных маршрутов стал «Санкт-Петербург – остров Ореховый (крепость Орешек) – с заходом в Музей-диораму «Прорыв». Однако билеты на поездки по воде не дешёвые. Но их можно купить со скидкой на интернет-сайтах судоходных компаний.

Напомним, что в 2017 году, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме три региона Северо-Западного федерального округа заключили договор о совместном развитии водного туризма. За это время Ленинградская область стала ведущим регионом в России по строительству новых причалов. К уже имеющемуся в Старой Ладоге за последние годы добавилось ещё шесть: причалы для маломерных судов на острове Коневец, на острове Ореховый, в Свирьстрое, в Киришах, на Невском «пятачке» и в районе Дубровки. В Новгородской области, согласно договору 2017 года, построен причал в Грузино (где находилась старинная усадьба Аракчеева). В этом году планируется строительство в Великом Новгороде. Как только причал в Великом Новгороде откроется, теплоходы начнут ходить по Волхову от Старой Ладоги до Великого Новгорода.

Кроме того, сейчас идут работы по созданию нового причала в Приозерске. Ну а туристические компании активно рассматривают подготовку нового маршрута. Это будет поездка по воде в деревню Кобона, которая является очень интересным военно-историческим объектом.

Летом этого года будет продолжен эксперимент с поездкой на Валаам по железной дороге. Впервые мультимодальные туристические маршруты на Валаам были организованы в прошлом году. Суть заключается в том, что расписание водных судов класса «Метеор», которые ходят из Сортавалы на Валаам, привязали к расписанию поездов, прибывающих на железнодорожную станцию Сортавала. Отныне пассажир может купить единый проездной билет по маршруту «Москва – Валаам», «Петрозаводск – Валаам» и «Санкт-Петербург – Валаам» и обратно.

Подведя итоги, скажем, что, несмотря ни на какие события, Ленинградская область предлагает в 2022 году много вариантов для путешествий.

Людмила Однобокова