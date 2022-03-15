В Ленобласти планируют снять ковид-ограничения для бизнеса

В правительстве Ленинградской области рассматривают возможность снятия коронавирусных ограничений для предпринимателей. Об этом сообщает ЛенТВ 24.

Среди основных предписаний Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса, обязательное ношение перчаток и масок сотрудниками предприятий, регулярная термометрия, соблюдение социальной дистанции, ограничение на количество обслуживаемых посетителей. Также действует ряд других специфических требований для разных видов бизнеса – например, «комендантский час» до 2.00 для ночных клубов и концертных организаций.

– Как и во всем мире, ковид повлиял на деловую активность наших предприятий, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский во время чествования лучших предпринимателей. – Некоторые отрасли пострадали больше, некоторые меньше. Администрация вела активный диалог с бизнесом, стараясь очертить болевые точки и поддержать предпринимательское сословие, которое находилось в непростой ситуации. Сейчас в процессе проектирования строительство бизнес-инкубатора во Всеволожске.

Отметим, что динамика заболеваемости ковидом снижается. Оперативный штаб Ленобласти 14 марта сообщил о 369 новых случаях заболевания коронавирусом. Ранее регион принял решение отменить обязательное предъявление QR-кода о вакцинации при посещении ряда общественных мест.