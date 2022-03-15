Во Всеволожском районе прошли соревнования по спортивному ориентированию

43-е традиционные зимние соревнования по спортивному ориентированию на призы газеты «Всеволожские вести» состоялись 13 марта в живописной местности в четырех километрах от железнодорожной станции Орехово.

Состязания проводились в соответствии с планом мероприятий отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и планом работы МОО «КШСО». 200 участников от 10 до 70 лет состязались в дисциплине лыжная гонка-комбинация на дистанциях от 0,3 до 5,4 км в зависимости от возраста.

На соревнованиях применялась система электронной отметки Sport Ident. Соревнования были организованы Кузьмоловской школой спортивного ориентирования. Главный судья – Александр Шеин.

Фото Александра Ольховского