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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожскую поликлинику закупили новый томограф

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В мае во Всеволожской поликлинике начнёт работу новый мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф, приобретённый в 2022 году по программе модернизации первичного звена.

КТ-срез – это изображение, которое аппарат получает за один оборот рентгеновской трубки вокруг объекта исследования. Система 32-срезового томографа выполняет широкий спектр сложных процедур обработки изображений. Она обеспечивает полный охват всех органов и дает изображение с высоким разрешением.

– Пациенты поликлиники – и дети, и взрослые – смогут пройти компьютерную томографию в амбулаторных условиях. Это очень важно и для регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, и для лечения определенных заболеваний, не требующих госпитализации, – рассказывает Виктория Рязанова, старшая медицинская сестра отделения лучевой диагностики.

Отметим, что во Всеволожской клинической межрайонной больнице жители района могут пройти углублённую диспансеризацию, включающую диагностику последствий перенесённой коронавирусной инфекции.

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