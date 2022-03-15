Во Всеволожском районе прошел конкурс театральных коллективов «Арлекино»

Всеволожский районный конкурс самодеятельных театральных коллективов «Арлекино» проводится в нашей районе в третий раз и быстро набирает обороты. В первый раз «Арлекино» состоялся в 2012 году. Уже на втором конкурсе – в 2018 году – желающих выступить оказалось столько, что пришлось предоставить им две сценические площадки. То же самое произошло и сейчас. Спектакли шли на двух сценических площадках.

Заявки подали 14 коллективов из Всеволожска и Кудрово, Колтушей и Янино, Лесколово и Нового Девяткино, Щеглово и посёлка имени Морозова. Кстати сказать, во Всеволожском районе театральных коллективов гораздо больше, просто не все ещё решаются выходить на конкурс. Можно сказать, у нас – театральный район.

Открытие Всеволожского районного конкурса самодеятельных театральных коллективов состоялось 12 марта в Культурно-досуговом центре «Южный». На церемонии открытия выступили почётные гости – профессиональные актёры из «Театра имени Которого Нельзя Называть». Этот театр находится в Санкт-Петербурге и является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Его актёры показали нам пантомиму «Театральная история», которая посвящена главным периодам развития мирового театра. Затем актер театра и кино Кирилл Гусев исполнил литературно-художественную композицию «Арлекин».

В первый же день в микрорайоне Южный было показано несколько конкурсных спектаклей. Их оценивало компетентное жюри. Достаточно сказать, что председателем жюри стал режиссёр, педагог и актёр «Театра на Литейном» С.Е. Соболев. В состав жюри вошли: актёр Театра-фестиваля «Балтийский дом», постановщик сценического фехтования, преподаватель актёрского мастерства и сценического движения К.В. Гусев; актриса музыкального театра, лауреат конкурса «Поющая маска», лауреат и дипломант международных вокальных и театральных конкурсов в Чехии и во Франции В.О. Барканова; режиссёр-постановщик, руководитель Выборгского драматического народного театра А.С. Костёнков. Всеволожский район в этом жюри представляла начальник отдела культуры Д.А. Воробьева.

На второй день, 13 марта, конкурсные выступления перед жюри и зрителями продолжились во Всеволожском центре культуры и досуга. Причём участвовали самые разные коллективы. Это были как уже получившие признание (Образцовый детский коллектив Театральная студия «Люди и куклы», Образцовый детский музыкальный театр «Премьера», Всеволожский народный драматический театр), так и представители молодых театральных студий. Согласитесь, вступать в творческое соревнование им было трудно, но все они выглядели достойно.

Однако ещё некоторое время выступавшие будут находиться в нетерпеливом ожидании. Интрига заключается в том, что награждать победителей будут только 28 марта – в честь Всемирного Дня театра. Хотя есть шанс, что многие участники конкурса уйдут с наградами. Потому что «Арлекино» предлагает не традиционное первое, второе и третье место, а 12 номинаций и 5 специальных призов. Номинации – как на международном «Оскаре». У нас тоже будут отмечены «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль», «лучший актёр второго плана» и «лучший актёрский ансамбль», «лучшая режиссура», «лучшее музыкальное оформление», «самый юный участник конкурса» и так далее.

Остаётся добавить, что учредителем этого удивительного мероприятия является администрация Всеволожского района. Организатором выступил коллектив Культурно-досугового центра «Южный» при содействии Всеволожского центра культуры и досуга. Общее руководство фестивалем культурных инициатив «Вдохновение» осуществляет районный отдел культуры.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Светланы УСИК