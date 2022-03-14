Мобильным волонтерам Всеволожского района исполнился год

При молодёжно-подростковом клубе «Феникс» уже год существует объединение мобильных волонтёров «Чип и Дейл»: подростки всегда готовы прийти на помощь и оказаться в нужном месте в нужное время.

Руководит ими Арина Овчинникова – доброволец со стажем. Она успела попробовать себя и в рядах «Волонтёров Победы», и в роли аниматора на детских праздниках. Теперь Арина делится своим опытом с начинающими волонтёрами: большинство членов объединения – подростки.

За год ребята успели сделать немало. Мобильные волонтёры несколько раз участвовали в проекте «Неделя добра». Они объединяли свои силы с другими волонтёрскими объединениями, а также с отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям. Вместе удавалось организовать масштабные акции. Например, поездки в приют для животных или сбор новогодних подарков для тяжелобольных детей. Не так давно подростки поздравляли прохожих с Международным женским днём. Ребята вручали открытки всем представительницам прекрасной половины человечества.

Заботятся волонтеры и об экологии, помогая обрести вторую жизнь старым вещам. Например, ребята скооперировались с руководителями детского сада и нашли неожиданное применение крышкам от пластиковых бутылок: из них изготавливают коврики для развития моторики, а также различные поделки.

Однако ребята помогают не только людям, но и животным. Регулярно собирают корм для братьев наших меньших, а затем передают его в приют «Всеволожский пёс». Например, благодаря усилиям подростков в феврале было собрано более 30 килограммов корма для животных.

Также молодёжь из объединения участвует в патриотических акциях, районных праздниках, акциях, направленных на профилактику употребления алкоголя и наркотиков и, конечно, дружит и сотрудничает с другими волонтёрами. Ведь вместе можно сделать гораздо больше, чем поодиночке.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото группы «ВКонтакте» Мобильные волонтёры «Альфа»