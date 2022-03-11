Сертоловский медиацентр «Три кита» победил в конкурсе видеовоспоминаний о войне

Ученики Сертоловской гимназии Ленинградской области стали победителями акции «Мое детство – война», в рамках которой ребята собирали воспоминания детей войны города Сертолово, обрабатывали, записывали видео- и аудиоверсии.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медиацентр гимназии в Сертолово стал лучшим в Северо-Западном федеральном округе.

Акция «Мое детство – война» стартовала в 2020 году. За полтора года был создан видеоархив, содержащий воспоминания более трех тысяч человек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Только за минувший год архив пополнили свыше 600 новых видеозаписей. В наполнении видеоархива в 2021 году приняли участие жители 54 регионов России.

В ходе акции волонтеры проводили встречи с ветеранами, чье детство пришлось на военные годы, и записывали их воспоминания.

Фото медиацентра «Три кита»