Разгулялась «Метелица» во Всеволожске

В концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки 6 марта состоялся XXX Ленинградский областной открытый детско-юношеский конкурс вокалистов «Метелица» среди исполнителей на народных инструментах. В нём приняли участие оркестры, инструментальные ансамбли и ансамбли народного пения.

Совсем не случайно девизом этого музыкального праздника стали слова Василия Андреева: «Служить на пользу и процветание музыкального чисто народного творчества и непосредственно самому народу». Конкурс дает возможность талантливым музыкантам заявить о себе, а кроме того, поддерживает интерес к игре на народных музыкальных инструментах.

Отличительной и принципиальной особенностью конкурса является его цикличность: по нечётным годам в нём участвуют солисты-инструменталисты и солисты-вокалисты (народное пение), а по чётным годам – оркестры и ансамбли народных инструментов, а также ансамбли народной песни и фольклорные ансамбли.

По итогам конкурных прослушиваний участникам были выданы сертификаты, пригласительные и входные билеты на посещение дворцов, музеев, выставок, концертов, спектаклей в различных учреждениях культуры г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Учредители мероприятия – Комитет по культуре и туризму Ленинградской области и Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Оркестр русских народных инструментов «Метелица».

Подготовил Владимир Шемшученко