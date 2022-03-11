Зигзаг судьбы Гертруды Желтоножко

Сегодня мы представляем вашему вниманию интервью с тренером высшей категории по волейболу Детской спортивной школы Олимпийского резерва Всеволожского района Гертрудой Желтоножко.

Молодцы, девчата!

Её спортивная жизнь началась в детско-юношеской спортивной школе в поселке имени Морозова. Юная спортсменка занималась волейболом под руководством тренера Ирины Анатольевны Артамоновой, которая «влюбила» морозовских девчонок в этот вид спорт. Тогда, более 30 лет назад, в «Невской заре» опубликовали заметку «Молодцы, девчата!», – после очередной победы волейбольной команды в первенстве Ленинградской области.

Казалось, дальше все пути вели нашу героиню в спорт. Но не тут-то было. Окончив Морозовскую школу, она поступила в ЛЭТИ. Изучала технические науки, параллельно занималась… дзюдо. С этого момента началась её настоящая спортивная жизнь. Гертруда Александровна получила разряд, стала кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

Уже на очередных сборах от института, когда команда ЛЭТИ поехала в эстонский город Пярну, она взяла с собой волейбольный мяч. На тех сборах, после тренировок по дзюдо, многие собирались вечером и играли в волейбол. Вот тут и открылись педагогические способности нашей собеседницы: ей нравилось показывать и объяснять, как правильно выполнить тот или иной волейбольный прием. Спортсмены – народ дисциплинированный, они следовали рекомендациям. А молодой студентке нравилось видеть результаты тренировок. Этот момент стал в её жизни переломным.

Взвесив все за и против, она сделала выбор в пользу спорта. Оставив технический вуз, Гертруда Александровна пошла учиться в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Вот уже тридцать лет наша собеседница тренирует волейбольные команды во Всеволожском районе. Карьеру начинала на малой родине в поселке имени Морозова, потом стала обучать девочек во Всеволожске. Сейчас она тренирует младшую, среднюю и старшую команду волейболисток в ВСШОР. За эти годы у девчонок было много межрегиональных соревнований и побед. Но, как оказалось, спортивный тренер – человек непубличный и не любит говорить об этом. Однако для «Всеволожских вестей» Гертруда Александровна сделала исключение и охотно ответила на наши вопросы.

– Ничто человеческое нам не чуждо. У каждого есть свои страхи. Не боялись, когда экспериментировали с будущими профессиями, «перебегая» из одного вуза в другой?

– Нет. Я не робкого десятка. Нельзя бояться перемен. Жизнь продолжается…

– …и преподносит сюрпризы. Например, как мне рассказали, вы учились на тренера и параллельно работали… концертмейстером.

– Стипендия была небольшой, параллельно с учебой пришлось подрабатывать концертмейстером в секции художественной гимнастики. Тут мне пригодилось музыкальное образование. Я окончила музыкальную школу в Морозовке по классу фортепиано. Так уж сложилось, что спорт и музыка на протяжении всей моей жизни шагают рядом. Сейчас являюсь участником ансамбля русской песни «Горница» под руководством Ларисы Геннадьевны Кирута. К сожалению, не всегда получается участвовать в концертной деятельности. Дни соревнований совпадают с репетициями и концертами.

Победы приходят в атаках

– Говорят, что вы ещё играете на гитаре…

– В студенческие годы много участвовала в турслетах, были походы на байдарках, песни у костра. Тогда и захотелось научиться играть на гитаре. Помог случай. Получила на сборах травму – и в это время освоила несколько аккордов на «семиструнной». Любимых композиций немало. В моей голове накопилось очень много близких жанров. Самая любимая и близкая по духу Галина Хомчик. Иногда, во время летних сборов, со своими воспитанниками мы немного поём.

– Как находите общий язык с детьми? Их нынешний мир, полный гаджетов и социальных сетей, иногда не всем понятен. Трудно работать с новым поколением?

– Непросто. Но с детьми всегда можно найти общий язык. Главное, чтобы родители не мешали. Иногда они слишком опекают своих чад, лишая их самостоятельности. Но все-таки большинство родителей помогают и идут навстречу. Нужно найти грани правильного взаимодействия. Раньше, в бытность СССР, авторитет педагога был совершенно другим. Родители меньше вмешивались в процесс обучения, считая, что учитель всегда прав. Времена изменились. «Плюрализм» мнений вносит свои коррективы. Но мне везет. Складывается удачный триумвират из тренера, родителя и детей. Все понимают, что волейбол – это командный вид спорта, в котором побеждает диалог и правильный тандем. Один игрок, каким бы большим профессионалом он ни был, не сможет вытянуть всю игру.

– В чём секрет педагогического успеха?

– Никакого секрета нет. Мне нравится моя работа. Не представляю себя без волейбола. Это ведь замечательный вид спорта.

Сейчас много целеустремленных детей, которые стараются не пропускать тренировки, пытаясь достичь определенных успехов. Благодаря своему трудолюбию, упорству такие ребята переигрывают даже тех, у которых хорошие данные. Знаете, как тренер, отмечу, что в волейболе главное – выиграть у самого себя. А ещё это игра, которая развивает в детях такие качества, как трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на изменение ситуации. Этот спорт помогает человеку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками. Наши воспитанники должны много читать, хорошо учиться, заниматься самообразованием.

Думаю, что наши воспитанницы не пропадут в самых сложных ситуациях. Они способны молниеносно сориентироваться и сделать правильный выбор. Ведь спорт – это серьезные рекорды и достижения. Девочки, которые тренируются в СШОР города Всеволожска, – победители и призеры районных, областных соревнований, межрегиональных турниров и первенств. Безусловно, участие в состязаниях – тяжелый труд. Не все могут справиться с испытанием. Кто-то понимает, что не сможет идти дальше, и уходит из команды.

Навыки, которые всегда нужны

– А что после окончания?

– Радует, что после детской спортивной школы наши воспитанники продолжают играть в волейбол за колледж и вуз. В колледжах и вузах, куда поступают наши девчонки, они продолжают играть в волейбольных секциях. Например, наша Влада Костина начинала заниматься в ВСШОР, а сейчас оканчивает училище Олимпийского резерва и поступает в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Пожелаем ей удачи!

Жизнь полна неожиданностей. Мы не знаем, куда выведет нас кривая. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Никогда нельзя забывать, что судьба – это набор случайностей. Нежданно-негаданно все может измениться. Поэтому моим воспитанницам я советую всегда быть любознательными, постоянно совершенствовать знания, посещать кружки, мастер-классы. Все их навыки когда-то пригодятся…

– Вы можете сразу и безошибочно разглядеть в любом мальчишке или девчонке волейбольный талант?

– Сложно угадать, каким будет игрок. Когда я только начинала работать тренером, у меня была команда волейболистов-мальчиков. Так вот, ко мне привели будущего воспитанника. Взглянув на него, я подумала, что этот ребенок не сможет достичь успехов. Как я ошибалась! Благодаря своему упорству и желанию ребенок стал одним из самых лучших игроков в команде. С тех пор я не даю никаких прогнозов.

– Сейчас для детей созданы все условия. Они поют, рисуют, играют в волейбол, плавают, танцуют…

– И это прекрасно!

– Ваше хобби — это…

– …чтение. Мир книг всегда меня увлекал. Любовь к чтению привили мой первый педагог Галина Николаевна Гаврилова и учитель русского языка и литературы в Морозовской школе Лидия Антоновна Штанько. Мне всегда было легко писать сочинения. Поступая в институт имени П.Ф. Лесгафта, легко написала сочинение на свободную тему «Герои нашего времени». Получила две пятерки.

Когда есть время, отключаю телефоны и погружаюсь в чтение. Настоящее блаженство. Сейчас перечитываю «Ходжу Насреддина», обожаю «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту», Михаила Булгакова. В первый раз о девушке, которая «беззвучно, медленно и невысоко» умела летать на метле, я прочитала после школы. Подруга посоветовала. Через десять лет, когда перечитала «Мастера и Маргариту», подумала, что в первый раз ничего не поняла… Влюбилась в произведение тогда, когда с ансамблем «Горница» оказалась на одноименном мюзикле.

– Вы участвуете в областных женских соревнованиях?

– Да. Ежегодно при поддержке отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района под руководством Елены Викторовны Чиженко наша женская сборная команда участвует в соревнованиях «Леди Совершенство», принимая участие спортивных дисциплинах, в том числе и по волейболу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА