Во Всеволожском районе выберут лучшие библиотеки

С 19 марта по 15 мая во Всеволожском районе будет проходить конкурс профессионального мастерства «Наша слава и гордость – Ленинградская область» на лучшую организацию историко-краеведческой работы в библиотеках.

Конкурс проводится среди библиотек городских и сельских поселений, а также библиотек общеобразовательных учреждений района. Мероприятие приурочено к празднованию 95-летию Ленинградской области, Году Команды 47 в Ленинградской области и Году Народного искусства в России.

Участникам необходимо подготовить конкурсную работу по заданным темам: «Лучшая исследовательская работа по истории «малой Родины» и «Лучшее краеведческое, библиографическое издание». Объем работы не должен превышать 15 печатных листов (включая приложения). Принимает работы Всеволожская межпоселенческая библиотека (г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80), справки по телефонам 8 (813-70) 31-228, 8 (813-70) 25-289.

Учредителем Конкурса выступает администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Организатором Конкурса является МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека». С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте МКУ «Всеволожская МБ» http://vsev-bibl.lenobl.muzkult.ru