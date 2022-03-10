«Поющие струны» звучали во Всеволожске

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки 6 марта состоялся районный конкурс гитаристов «Поющие струны». В нём приняли участие 30 исполнителей из детских школ искусств Всеволожска, Сертолово, Колтушей и пос. им. Морозова. Музыканты исполняли по два разнохарактерных произведения.

Компетентное жюри представили преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им М.П. Мусоргского Дмитрий Трофимов, заведующая отделением классической гитары школы искусств им. М.И. Глинки Вера Смирнова, преподаватель Сертоловской Детской школы искусств Николай Дёмин и преподаватель Детской школы искусств пос. им. Морозова Дмитрий Харитонов.

Педагоги обращали особое внимание на музыкальность, выразительность, техничность исполнения, а также умение преподнести пьесу современного автора. По итогу прослушивания были определены победители в разных возрастных категориях.

В возрастной категории 7–8 лет призовые места завоевали обучающиеся ДШИ им. М.И. Глинки:

Диплом 1 степени: Мещереков Глеб (преп. Смирнова В.М.).

Диплом 2 степени: Пустобаев Фёдор, Репякова Екатерина и Бугай Фёдор (преп. Смирнова В.М.), Курнышова Алетта (преп. Лобанов В.В.).

Диплом 3 степени: Егоров Максим (преп. Смирнова В.М.).

В возрастной категории 9–10 лет

Диплом 1 степени: Приходько София (преп. Спиранов А.В., Колтушская школа искусств).

Диплом 2 степени: Донаев Мирон (преп. Харитонов Д.А., ДШИ пос. им. Морозова, подразделение «Щегловское»), Павлов Савелий и Графов Никита (преп. Дёмин Н.Н., Сертоловская ДШИ), обучающиеся ДШИ им. М.И. Глинки: Прищепов Павел, Захаров Денис и Сандолинов Яромир (преп. Смирнова В.М.), Юшкевич Александр (преп. Лобанов В.В.)

Диплом 3 степени: Птуха Даниил (ДШИ пос. им. Морозова, подразделение «Щегловское»), Высоцкая Анелия (преп. Шаповалова О.Ю., Колтушская школа искусств), обучающиеся ДШИ им. М.И. Глинки: Романенко Михаил (преп. Хайгонен Е.В.), Голохвастова Елизавета, Картушина Валерия, Коротенко Станислава (преп. Смирнова В.М.), Гордиенко Алексей (преп. Лобанов В.В.).

В возрастной категории 11–12 лет

Диплом 2 степени: Жилкишиева Алина и Поликарпов Егор (преп. Харитонов Д.А., ДШИ пос. им. Морозова, подразделение «Щегловское»), Буксар Анастасия и Молькентин Алёна (преп. Смирнова В.М., ДШИ им. М.И. Глинки).

Диплом 3 степени: Исаев Вячеслав (преп. Бакшеев Д.С., Сертоловская ДШИ), Гордиенко Александр, Лялин Дмитрий, Дуэт Лялин Дмитрий и Юшкевич Александр (преп. Лобанов В.В., ДШИ им. М.И. Глинки).

В возрастной категории 13–15 лет

Диплом 2 степени: Тихомиров Михаил (преп. Дёмин Н.Н., Сертоловская ДШИ).

Диплом 3 степени: Серов Александр (преп. Бакшеев Д.С., Сертоловская ДШИ), Уметбаев Михаил (преп. Лобанов В.В., ДШИ им. М.И. Глинки)

Подготовил Владимир Шемшученко