Ленобласть готовится к строительству метро в Кудрово

Утвержден проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется новая станция метро «Кудрово». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, общая площадь территории для строительства депо «Правобережное» составит 608 тысяч кв. м, оно сможет обслуживать 48 пар поездов в час.

Для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды. Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с ТЦ «МЕГА».

Проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» разработан по распоряжению Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово.