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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Женщин Всеволожского района поздравили с 8 Марта букетом мелодий

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8 Марта во Всеволожском Центре культуры и досуга состоялся Весенний концерт вокальных коллективов учреждения.

В программе выступали: народный коллектив ансамбль русской песни «Крупеничка» (руководитель – з.р.к. РФ Галина Юрова, концертмейстер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Юров). В исполнении артистов прозвучали как русские народные песни, так и песни на стихи Н. Рубцова, музыку Г. Заволокина «Мама»; слова А. Парпара, музыка Г. Пономаренко «Какой у мамы голос молодой»; слова и музыка Н. Максимовой «Сторонка русская».

Во втором блоке концертной программы своим творчеством радовали Театр эстрадной песни «Букет мелодий» и детский вокальный коллектив шоу-группа «Антуриум» (руководитель – Елена Пащенко).

Соб. инф.
Фото Антона Крупнова

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