Всеволожские бизнесвумен приняли участие в областном форуме для предпринимательниц

Без женщины бизнеса нет! Это подтвердили самые обаятельные и привлекательные леди, принявшие участие в областном форуме для дам, рискнувших и не пожалевших о том, что стали предпринимателями. Деловые леди раскрыли код своего успеха и заметили: сейчас мало сфер, где нет современных женщин.

Участницы охотно делились секретами успеха, и это было особенно важно. Например, предпринимательница из Всеволожска Елена Осинцева представила алгоритм получения субсидий на развитие бизнеса. «Как так? Разве можно быстро получить средства на развитие?» – удивлялись бизнес-леди из других районов.

– Конечно да! – ответила всеволожская бизнесвумен. Она основала студию арт-терапии и получила стартовый капитал в размере более 400 тысяч рублей. – Мы предлагаем нашим посетителям посмотреть на мир через глину или гончарный круг. Избавиться от страхов и скованности можно творчеством и искусством. В руках наших посетителей глина, словно по волшебству, превращается в комок своего внутреннего «я». Мы применяем язык искусства, красок и линий, форм и образов. Так можем контактировать с глубинными аспектами нашей личности.

Дамы честно признавались, что иногда им страшно принимать молниеносные решения. Но когда есть «дикая страсть» и желание быть первой, испуг отходит на второй план. Во время выступлений женщины опровергли стереотип о том, что за каждой успешной историей стоит влиятельное сильное плечо. Скорее наоборот, нередко за успешным бизнесом мужчин скрывается женщина. Она легко нарабатывает клиентскую базу и не боится всё начинать с чистого листа.

– Порядка 28 тысяч женщин задействованы в сфере предпринимательства Ленинградской области, – заговорила цифрами председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Это около 40% от общего числа всех субъектов малого и среднего бизнеса. Инициативности и активности нашим женщинам не занимать. Верно подмечено, что дамы решаются начать собственное дело, чтобы найти надежный источник доходов и улучшить благосостояние семьи. Это в конечном итоге сказывается и на благополучии государства в целом. Кроме того, повышает и самооценку.

– Скрывать не стану, среди руководителей крупного бизнеса, муниципальных образований, правительства Ленинградской области, конечно, мужчины превалируют, – рассказал на форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Однако более 40 % руководителей малого и среднего бизнеса – женщины. Неудивительно, что женщины не боятся рисковать. Сложности их не отпугивают. Дамы не только задействованы в индустрии красоты, социальном бизнесе, сфере туризма, но и в таких отраслях, как строительство, грузовые перевозки, и в других, казалось бы, серьёзных мужских профессиях. Так что сфера охвата – разная. Уверенность в себе, профессионализм и компетентность — вот главные качества, которыми должна обладать женщина для продвижения в бизнесе. Внешность не самое главное. Иногда она расслабляет, а порой мешает. А вообще, некрасивых женщин нет. Они все обаятельные и привлекательные.

Глава региона рассказал о тяжелом бремени лидерства, гендерной оценке и на несколько минут почувствовал себя художником, приняв участие вместе с деловыми женщинами в создании весенней картины и нарисовав стебель цветка.

Ирэн ОВСЕПЯН