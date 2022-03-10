Волонтеры провели благотворительное мероприятие в Юкковской школе-интернате

3 марта для подопечных Юкковской школы-интерната состоялось театрализованное шоу, устроенное группой волонтеров при организационной поддержке благотворительной организации «Умка» и непосредственно её учредителя Наталии Леонидовны Казейн.

В рамках благотворительной краудфандинговой кампании, длившейся месяц, волонтеры собрали средства на покупку подарков детям, а также на гуманитарную помощь школе-интернату. Как итог – каждый ребенок в школе стал обладателем 3d-ручки, которой он сможет воспользоваться на уроках творчества и труда или забрать домой, а также приличного запаса разноцветного пластика.

Долгожданным подарком для учреждения стали проектор и ноутбук, которые разместят в музее школы. Экспонаты собираются подопечными школы-интерната, а также жителями деревни Юкки. Дополнительно на классы был приобретен спортинвентарь (футбольные мячи и ракетки для настольного тенниса), а также бытовая химия и средства гигиены, в которых школа перманентно испытывает потребность.

Центральным событием дня стало шоу – праздник, срежиссированный и исполненный группой профессиональных актеров-аниматоров. Шоу провели хорошо известные всем персонажи из фильма «Гарри Поттер». Завершилось торжество веселыми фокусами с участием рыбки, голубя, шиншиллы и пушистого белого кролика. Одним из главных событий праздника стало первое за всю историю школы непосредственное участие ребенка, имеющего аутическое расстройство, в интерактивном представлении на сцене актового зала! Он сам проявил желание выйти к фокуснику и участвовал в представлении без помощи воспитателей или родителей. По словам заместителя директора школы-интерната Натальи Владимировны Темняк, это событие является значительном прогрессом в адаптации ребенка и вселяет надежду, что вслед за ним подтянутся остальные дети!

Благотворительная кампания, организованная волонтерами, не завершена. Для двух учеников школы, семьи которых испытывают значительные финансовые трудности, будет закуплена демисезонная одежда. Следующим шагом проводимой благотворительной акции будет гуманитарная помощь детскому дому в г. Великие Луки. Суммарный размер пожертвований, собранных к текущему моменту, достигает 300 тысяч рублей.

Фото благотворительной организации «Умка»