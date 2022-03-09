80 лет легендарному подвигу

Этот подвиг был совершён 80 лет назад на территории, оккупированной немцами. Захватив Дедовичский район Псковской области в июле 1941 года, они сразу изъяли радиоприёмники. Местные жители не знали, что происходит на остальной территории, а немцы утверждали, что Москва уже пала. Но псковитяне продолжали сопротивляться. Они создали целый Партизанский край, не имеющий равных в истории.

Но сейчас речь пойдёт не о нём. В феврале 1942 года в Партизанский край прилетел начальник партизанского отдела Политуправления Северо-Западного фронта А.П. Асмолов. Он рассказал, что в Ленинграде голод. И в тот же день жители партизанского предложили отправить голодающим ленинградцам свои продукты.

Сквозь огонь и болота

Крестьяне собирали последнее, что у них было, причём под носом у фашистов. Каждый записывал в тетрадь, сколько пшена, гороха, мяса он смог отдать, а рядом ставил свою подпись. Если бы эта тетрадь попала к немцам, то мучительная смерть была бы неминуема. Продукты для Ленинграда свозили в деревню Нивки. 161 телегу с продуктами удалось собрать только в деревнях Дедовичского района. Но прятать продукты на оккупированной территории – это даже не самое страшное. Сложнее было провезти их через линию фронта. Из деревни Нивки обоз вышел в ночь с 4 на 5 марта 1942 года.

По пути к нему примкнули подводы, собранные в Белебелковском и Ашевском районах современной Новгородской области. Теперь в обозе были 223 подводы, а это – примерно 14 тонн продуктов. Идти предстояло около 120 километров. По территории, оккупированной немцами, двигались по ночам. Путь лежал по болотам, которые считались непроходимыми. Зажигать костры и обогреваться было запрещено – немцы могли заметить. Бывало, проваливались в болота, и дальше продолжали путь в промокших и после этого застывших от мороза валенках. Случались обстрелы, три дня мела пурга, но это партизанам было только на руку. В конце концов разведчики нащупали слабое место в немецкой линии фронта. Через этот коридор одна за другой помчались лошади с телегами. Последние подводы попали под обстрел, но они всё равно успели проскочить на нашу территорию. Обоз оказался в Новгородской области, в зоне действия 8-й гвардейской дивизии имени И.В. Панфилова. О том, как это было неожиданно, вспоминает солдат Алексей Жердев: «И вдруг на “ничейной” земле показались… крестьянские сани, запряженные лошадьми. Они помчались к нашим окопам. А мы не верили своим глазам. Ведь не танки – обоз прорывал фронт! Волнение охватило бойцов. Многие даже поднялась на бруствер… ”Давай!” – слышалось из наших окопов. Скоро груженые сани уже проносились мимо. Возчики – среди них женщины и подростки – во всю мочь гнали коней».

На другой день из дивизии была отправлена радиограмма в Ленинград. По приказу начальника штаба Северо-Западного фронта привезённые продукты в Новгородской области перегрузили в железнодорожные вагоны. Всего получилось пять вагонов. Их тут же отправили в Ленинград. Говорят, что когда командиру дивизии имени И.В. Панфилова рассказали, как крестьяне собирали продукты, комдив заплакал. Не менее поражены были и в Смольном. Из Смольного прилетела радиограмма: выбрать из прибывших партизан делегацию и срочно отправить их в Ленинград.

И вот 29 марта 1942 года делегация из 22 человек оказались в Ленинградской области. Этот день считается официальной датой прибытия партизанского обоза. Делегацию провезли на машине по Дороге жизни. Торжественная встреча состоялась на железнодорожной станции Всеволожская. На митинге во Всеволожске выступали: заместитель председателя СНК СССР А.Н. Косыгин, секретарь ГК партии А.А. Кузнецов, начальник ЛШПД М.Н. Никитин, председатель облисполкома Н.В. Соловьев, председатель исполкома Ленсовета П.С. Попков и другие. На другой день состоялся приём в Смольном. В торжественной обстановке партизаны передали ленинградцам тетради со списками крестьян, пожертвовавших продукты. А потом их попросили выступить на ленинградских предприятиях.

История почти стерлась из памяти

Этот подвиг не имеет себе равных, но из-за скромности псковитян о нём писали до обидного мало. И в наши дни возникла путаница. Даже на серьёзных мероприятиях можно услышать, что партизанский обоз вышел в путь из Новгородской области, или даже из города Луги. А по Интернету гуляет статья, что встречали делегацию якобы в Кобоне. Надо было срочно довести до молодёжи точную информацию. В дело восстановления исторической справедливости большой вклад внёс житель посёлка Токсово, заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов. Благодаря его активным хлопотам Дедовичскому району Псковской области было присвоено звание «Район партизанской славы». И на него обратила внимание общественность. За свои средства Л.А. Баранов изготовил несколько баннеров, где отпечатана информация, когда и откуда вышел партизанский обоз. Там представлены фотографии руководителей и активных участников обоза. Эти баннеры Л.А. Баранов подарил в несколько музеев. В Дедовичском районе стали проходить крупные мероприятия, посвящённые Партизанскому краю. За эти заслуги Л.А. Баранов был удостоен звания «Почётный гражданин Дедовичского района».

И в этом году он стал почётным гостем на митинге, посвящённом 80-летию обоза. Мероприятие прошло 5 марта в деревне Нивки. Оно было обставлено очень торжественно. Специально ради этого в Дедовичский район Псковской области приехала депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, целая делегация ветеранов из Санкт-Петербурга и делегация петербургских школьников и юнармейцев. Кроме того, в мероприятии участвовали представители Новгородской области и, конечно же, Пскова. Им Л.А. Баранов зачитал приветственное письмо от Законодательного собрания Ленинградской области.

Как 80 лет назад

В тот же день в Дедовичах открылась передвижная выставка, на которой было представлено оружие, обмундирование и другие вещи, найденные поисковиками в лесах. Состоялся музыкальный фестиваль «Память в сердце стучится». Но это не всё. 12 человек из поисковой экспедиции «Долина» решили повторить путь партизанского обоза. Даже сейчас, когда поисковики используют современную технику, дорога для них была экстремальной. На пути до сих пор лежат болота и безлюдные километры Рдейского заповедника. Ночевать этому десанту зачастую доводилось в охотничьих избушках. А во всех деревнях, которые лежат на пути, поисковики делают остановки и проводят митинги. К концу марта, так же как и 80 лет назад, десант собирается прибыть в Северную столицу. Конечная остановка назначена в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Но ведь 80 лет назад делегацию встречали во Всеволожске! А не пригласить ли нам сейчас в свой город представителей Новгородской и Псковской областей, чтобы выразить потомкам тех, кто с риском для жизни собирал продукты, свою благодарность? Л.А. Баранов в феврале отправил письмо губернатору Ленинградской области с простой восстановить справедливость и устроить 29 марта, в день прибытия обоза в Ленинград, большой праздник, во Всеволожском районе. Чтобы молодёжь запомнила все вехи истории. Ответ пришёл от заместителя председателя Правительства Ленинградской области В.О. Цоя. Владимир Олегович Цой сообщил, что соответствующее распоряжение передано во Всеволожский район. Основная нагрузка по организации мероприятия возложена на ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»…

Ну что ж, надеемся, что юбилей состоится на высшем уровне. Тем более что «партизанский» десант уже в пути.

Людмила ОДНОБОКОВА