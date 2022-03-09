Как во Всеволожском районе Масленицу отметили

«Гори, гори ярче – лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее». Широкая масленица прокатилась по городам и весям Всеволожского района. Специально в честь праздника мы побывали в нескольких поселениях на юго-западе, где 6 марта жители провожали зиму и встречали весну.

Много народу собрали масленичные хороводы возле Колтушской средней школы и Разметелевского Дома культуры. Организаторами народных гуляний, при участии администрации Колтушского поселения, выступили сотрудники местного досугового центра и централизованной клубной системы. Тут и песни пели, и блины ели, и хороводы водили и, разумеется, жгли чучело Масленицы, выкликая весну.

Было весело – для детей и взрослых прошли потешные конкурсы, а культурную часть программы на себя взяли полюбившиеся зрителям самодеятельные творческие коллективы, выступившие с небольшим концертом.

«Мы подготовили для наших жителей несколько песенных номеров, — рассказала нам Вера Митрофанова, руководитель вокальной студии «Фиеста» Колтушской ЦКС. – Сегодня с веселыми, весенними песнями выступят наши самодеятельные артисты Юлия Глебова, Светлана Поликарпова и Виталий Рац. Очень приятно видеть вокруг так много радостных лиц, слышать звонкие детские голоса, задорную музыку. Нас всех ждет отличный праздник!».

Гостей встречали яркие и смешные скоморохи, забавные ростовые куклы, парни и девицы в народных костюмах. Несмотря на легкий морозец, никто не замерз – и дети, и взрослые от души повеселились. Завершились проводы зимы зрелищным файер-шоу и традиционным сжиганием чучела Масленицы, безопасность которого обеспечивали бойцы пожарного расчета.

А в Заневском поселении творческая команда посетила на Масленицу целых пять локаций.

Чтобы поздравить как можно больше людей с началом весны и Прощеным воскресеньем, педагоги и воспитанники Янинского КСДЦ отправились в путешествие по муниципалитету на нарядных автосанях. Маршрут был построен так, чтобы охватить северное и южное Кудрово, новое и старое Янино-1, а также Заневку.

Точкой отсчета стала парковка возле ДК в молодом городе на Строителей, 41а. Шумная компания прибыла к 11.00 и сразу же вовлекла посетителей в круговорот веселья, песен и танцев. Затем артисты переместились в парк «Оккервиль», где доставили не меньше радости малышам и взрослым. В традиционный масленичный хоровод выстроились и жители Заневки, которые встречали долгожданных гостей на детской площадке у дома № 48. Конечным пунктом назначения был административный центр. Поздравив зрителей в ЖК «Ясно.Янино», визитеры поспешили на муниципальный стадион.

Программа в каждой из точек рассчитывалась всего на полчаса-час. Однако этого вполне хватило, чтобы зарядиться положительными эмоциями и получить множество приятных воспоминаний. Посетители успели познакомиться с традициями праздника, поиграть, насладиться вокальными и хореографическими номерами, спеть и станцевать вместе с артистами, сфотографироваться с ростовой куклой Масленицы на память, вдобавок ко всему маленькие участники торжества получили от озорных скоморохов сладкие угощения. На сцене выступили коллективы, которые уже давно полюбились постоянным гостям муниципальных мероприятий: «Глясе», «Веснушки», «Бархат», Diamonds и Dolce Vita.

«Детям очень понравилось, – поделилась впечатлениями местная жительница Валерия Завелейская. – Было интересно, весело, подвижно. Хоть на улице и холодно, никто не замерз».

Среди зрителей были те, кто основательно подготовился к сегодняшнему событию. Так, в толпе выделялись несколько девочек в расписных платочках, ярких юбках и с ожерельем из сушек на шее.

«Праздник все-таки, – прокомментировала мама Марина Чекменева из Янино-1. – Хотелось создать особенное настроение, поэтому специально нарядились». Она также отметила, что все остались довольны, и пообещала в следующем году прийти снова.

Проводы зимы, конечно же, завершились традиционным сжиганием чучела в знак победы тепла над холодом. Безопасность во время столь ответственного мероприятия обеспечили представители местной добровольной дружины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Светланы УСИК