Женщины Ленобласти осваивают «мужские» профессии

К 8 Марта Служба занятости 47-го региона предоставила информацию о поиске работе для прекрасных дам, обратившихся на Биржу труда в 2021 году.

Так, новое поле для трудовой деятельности обрели 10 657 женщин, проживающих в Ленинградской области, что составляет 54 % от общего числа соискателей, обратившихся в Службу занятости.

Самой востребованной сферой деятельности у наших женщин стала торговля – ее выбрали 14 % трудоустроенных гражданок. На втором месте – культура и спорт, туда пошли работать 8 %. И наконец, сферу здравоохранения избрали 7 % женщин, находившихся в поиске работы. Чаще всего женщины устраивались на должности специалистов различных направлений, продавцов, операторов.

К слову, в последнее время дамы все чаще осваивают профессии, которые у нас традиционно находились в разряде «мужских». Например, слесарями в прошлом году устроились работать 23 представительницы прекрасного пола.

Ну а первый день весны в нынешнем году ознаменовался тем, что женщинам стало доступно еще больше профессий. Отныне дамы могут работать на некоторых, прежде закрытых для них специальностях в котельных. Кроме того, им разрешено ремонтировать нефтепромысловое оборудование, и, при желании, конечно, осуществлять работы по монтажу и обслуживанию технологичного оборудования.

Подготовила Светлана Завадская