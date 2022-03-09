Во Всеволожском районе начались кибератаки на страницы местных управленцев

В социальных сетях появляются клоны страниц государственных и муниципальных служащих. Неизвестные копируют основную информацию, фотографии и публикации с официальных страниц.

Подобные кибератаки проходят на самых разных уровнях. За последние дни фейковые страницы появились и у представителей администрации Всеволожского района.

Так, 7 марта о подделке своей страницы в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. Глава предполагает, что страница-клон создавалась для разного рода провокаций и манипуляций.

– Проделан большой труд по переносу всех моих данных и фотографий в этот липовый аккаунт. Даже страшно предположить, кому и зачем это понадобилось, – заметил глава района.

Сегодня, 9 марта, об аналогичной ситуации сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– В данный момент создаются клоны страниц государственных и муниципальных служащих с целью распространения ложной информации. Во «ВКонтакте» появилась страница-клон и моего аккаунта. Не поддавайтесь на провокации! Используйте проверенные источники! – призвал глава районной администрации.

Отметим, что оба представителя власти активно ведут свои страницы в социальных сетях, публикуя рабочие моменты и делясь актуальными новостями.

Официальная страница Вячеслава Кондратьева: vk.com/vekondratyev

Официальная страница Андрея Низовского: vk.com/andrei_nizovskiy