Школьник из Мурино взял международную награду

С 20 февраля по 25 февраля 2022 года в Дубае состоялось мероприятие MILSET Expo — Sciences Asia, в котором принял участие ученик Муринского центра образования Алексей Неустроев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на мероприятии были представлены проекты участников от 9 до 25 лет из более 30 стран мира. Официальный партнер и член организации MILSET пригласил Алексея в качестве разработчика виртуальной платформы событий, которую ранее школьник представил на площадке регионального центра Малой академии наук Республики Саха, где прошел аккредитацию. Данный проект дает возможность посетить выставку и общаться с инноваторами в реальном времени большему количеству людей.

С ESA2022 Алексей привез две золотые медали.

Expo — Sciences Asia ― это азиатский научный форум, крупнейшее мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах, посвященное исключительно научному творчеству молодых амбициозных ученых со всего мира. Азиатский научный форум является инициативой Азиатского бюро Международной организации по инвестированию свободного времени в науку и технологии (MILSET), целью которой является развитие научной культуры среди молодежи через организацию научно-технических программ.