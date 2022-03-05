Как купить криптовалюту VeChain (VET), оплатив рублями с кошелька или карты QIWI

Решив покупать криптовалюту VeChain, желая обменять на цифровые активы рубли с QIWI кошелька, сделать это одним из проверенных способов, придется выбирать между заключением сделки с одним из электронных обменников и проведением финансовой операции на криптовалютной бирже. Помните, что от принятого решения зависит выгода, простота обмена.

Что касается уровня безопасности, он в данном случае одинаковый у обоих вариантов. Вам удастся без рисков обменять валюту на известной криптобирже или в обменном сервисе, подобранном через мониторинговый портал BestChange. На bestchange.ru вниманию пользователей предложен список надежных электронных обменников. С любой из площадок работать полностью безопасно. Поэтому больше внимания следует уделить удобству и выгоде сделок.

Особенности работы с криптобиржами

Купить криптовалюту VeChain через криптобиржу, оплатив сделку рублями с QIWI кошелька, реально. Но насколько простой, быстрой и выгодной окажется операция? На данный вопрос сложно ответить ввиду актуальности следующих моментов:

если вы планируете работать с конкретной площадкой впервые, придется здесь зарегистрироваться и верифицироваться. Эти процедуры потребуют дополнительных затрат времени;

важно, чтобы биржа не только поддерживала пополнение счета с Киви кошелька (рублями), но и позволяла сделать это на выгодных условиях. Некоторые площадки при рассматриваемом способе внесения средств на баланс предусматривают достаточно высокие комиссии, вплоть до 7%;

если не удастся оформить ордер для соответствующей валютной пары, придется поменять рубли на другой вид валюты, только потом производить обмен;

для тех, кто работает с криптобиржами впервые, формирование ордера зачастую становится сложно решаемой задачей.

Как видите, работа с криптовалютными биржами может оказаться не такой простой и выгодной, как предполагалось изначально. Обменивать активы через электронные обменники значительно проще. В порядке проведения операции через обменные сервисы легко разберется каждый пользователь. Возможно, поэтому данным площадкам отдают предпочтение чаще.

Плюсы сотрудничества с обменниками

Кроме простоты проведения финансовых операций в случае работы с обменными сервисами удастся отметить ряд других преимуществ, в частности:

достаточно большое количество предложений, позволяющее выбрать вариант, который будет идеально соответствовать вашим требованиям;

вам не придется регистрироваться и верифицироваться на сайте обменника – данные процедуры в рассматриваемом случае не являются обязательными;

вы обменяете рубли с QIWI кошелька на криптовалюту VeChain за одну сделку, проведете финансовую операцию очень быстро;

благодаря крупным запасам цифровых монет удастся организовать обмен сразу, как только возникнет потребность;

обменивать можно мелкие суммы – от 730 рублей, и крупные – до 10000000 рублей;

конвертация валют производится по актуальным курсам, использование устаревших сведений полностью исключено.

Осталось перейти на bestchange.ru/qiwi-to-vechain.html, решить, в каком обменном сервисе лучше купить VeChain (VET) за рубли с кошелька, карты QIWI.

Как легко обменять активы в обменнике

Заключить удачную сделку, провести обмен валют просто и быстро совершенно несложно. Главное – следовать ниже представленным рекомендациям:

до заполнения заявки обязательно прочитайте правила поставщика услуг. Тут сосредоточены наиболее важные моменты, касающиеся прав и обязанностей сторон, условий обмена;

начиная заполнять заявку, следите за тем, чтобы указанная здесь информация была актуальной, отсутствовали ошибки. Перед подтверждением формы лучше все проверить еще раз;

подтвердив заявку, приступайте к оплате. Переводите именно столько рублей с электронного кошелька, сколько указывали, осуществляйте оплату в срок, отмеченный в правилах.

Учитывая обозначенные в списке советы, вы проведете обмен рублей на криптовалюту максимально быстро, исключив вероятность возникновения сложностей. Вскоре на кошелек поступит эквивалент в криптовалюте VeChain.

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