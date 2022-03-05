В Ленобласти стартовал конкурс «Семья года»

Семьи, желающие принять участие в областном этапе конкурса «Семья года», могут подать заявки в районные администрации до 30 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие или уже воспитавшие детей, живущие в России и являющиеся ее гражданами, состоящие в зарегистрированном браке. Также в число конкурсантов смогут войти супружеские пары, которым удалось создать по-настоящему крепкий семейный союз и прожить вместе не менее 30 лет, а может, и отметить золотую свадьбу. Номинаций для конкурса предлагается пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

В областном этапе в каждой номинации будет выбрана одна семья-победитель, которая будет направлена на федеральный конкурс. Победители всероссийского этапа будут определены в июле 2022 года, а торжественная церемония награждения пройдет в ноябре.