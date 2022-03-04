Планета кошек Ирины К.

В первый день весны в России отметили День кошек. И хотя это не официальный праздник, но тем не менее – любимый. 80% россиян имеют в домах эту живность, которая «гуляет сама по себе». Кстати, помимо 1 марта, 8 августа мы отмечаем Международный день кошек, 17 ноября – День черной кошки, а 22 февраля мир отмечает День кошки по восточному календарю. Японские любители «усатых и полосатых» учредили этот праздник в 1987 году, инициатором которого выступила фирма-производитель кошачьего корма.

В России праздник впервые прошел в 2004 году – по инициативе Московского музея кошки и редакции журнала «Кот и пёс». Кстати, нашему городу тоже принадлежит приоритет – известный Музей Кошки на Колтушском шоссе, о котором мы не раз писали.

Чем знаменателен для героев праздника и их хозяев День кошек 1 марта? В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным. Проводятся выставки и конкурсы породистых кошек. А приюты открывают свои двери для всех желающих: можно взять совершенно бесплатно здоровое, привитое и уже кастрированное животное. А можно проявить высшую степень милосердия и обратить свой взор на горемыку, пострадавшую от колес автомобиля, собачьих зубов и человеческого равнодушия, а то и жестокости.

Торт для Фроси и Зоси, Маркиза и Феликса

А удивительная женщина, с которой я знакома много лет, накануне

1 марта готовит для своих питомцев вкусные и полезные подарки. Взбивает блендером, крутит в мясорубке мясо, добавляет в этот воздушный паштет витамины, раскладывает по тарелочкам и несет красивые и полезные «кошачьи тортики» – так Ирина называет эти вкусняшки – своим хвостатым-полосатым, а также тигровым, персиковым, пушистым и гладкошерстным любимцам. 28 особей кошачьего племени на сей момент на попечении Ирины в её домашнем приюте, в который я наведалась накануне этого праздника.

Для начала хозяйка приюта предложила мне бахилы – в нескольких комнатах, которые занимает приют, к моему удивлению, нет этого стойкого кошачьего запаха, характерного даже для меньшего количества кошачьих. Как по линейке, выстроились миски, лотки, лежанки, и даже когтеточки имеются. При нашем появлении – веселая суета и оживление в этом разномастном кошачьем царстве. Кто-то из них бежит, как говорится, сломя голову к Ирине и в буквальном смысле «висит на ней гроздьями». Кто-то, завидев постороннего, напротив, прячется. Ирина знакомит меня с обитателями «кошкиного дома»:

– Это Маркиз, это Феликс. Вот на окне Фрося, рядом Зося. Тут Дуся и Люся. Люся у меня «трехножка», пришлось ей операцию делать, у нее опухоль была злокачественная. Добрая душа, ветеринарный врач Наиля блестяще провела операцию, и хотя операция сложная и очень дорогая, Наиля всегда идет мне навстречу. Лечит моих подопечных по символическим ценам. А вот Маркиз. Я его на остановке зимой подобрала. Он сам прыгнул мне в руки. Пришлось забрать его домой, а утром я привезла его сюда, в приют. На улице он бы замерз. Вот видите, мама и дочь: Малышка и Джуди. У Джуди ушки отморожены, потому что хозяйка зимой не пускала её в дом. Она лишилась ушек. А уж худа была – кожа да косточки, когда мы ее забрали сюда, в приют, отбив буквально у этой горе-хозяйки, которая денег на бутылку всегда находила, а на корм кошкам копейку потратить не хотела.

Отдам кошку в добрые руки

По известным причинам Ирина просила не называть её фамилию, но, честно говоря, не знаю, насколько эффективна будет эта мера, потому что на самом деле слухами земля полнится. И эта история, о которой рассказала мне Ирина, повторяется из года в год. Точнее, их много, подобных историй, только действующие лица меняются.

– А обстоятельства, по сути дела, таковы, – продолжает Ирина, – что не было года, чтобы мне не подбросили коробку, ящик, а то и мешок – с котятами, щенками, даже взрослым котом.

В позапрошлом году – восемь щенков. До этого – пятеро красавцев. А кошки сами меня, наверное, находят. Всех надо накормить, убрать за ними, вылечить, вывести блох и потом стерилизовать. И я всех стараюсь пристроить, никого не могу вновь вернуть на улицу, ищу им добросовестных и ответственных хозяев. Мне помогают Юлечка и Олечка – замечательные девочки, такие же кошатники, как и я. Юлечка их фотографирует, мы даем объявления на «Авито», и когда позвонят, я сама разговариваю с человеком, стараюсь понять, насколько серьезны его намерения, так ли уж ему нужна эта мягкая ласковая подушка, или так… поиграться. А уж если я пойму, что это хороший человек, я сама отвожу кошку или котенка, смотрю, в какие условия попадет мой протеже, и только тогда отдаю. Всегда предупреждаю: если не сойдетесь характером, если придется не ко двору, возвращайте не раздумывая, только не выбрасывайте.

Да, будущие владельцы Ириных кошек проходят самую настоящую проверку на прочность и любовь, а хозяева – своеобразный конкурс с испытательным сроком. Помимо визуального портрета, Ирина дает ещё психологический портрет «пушистика». Тем более что охотно берут игривых и смешных котят, а взрослое животное почему-то внушает меньше любви.

– Ну да, у взрослого животного нет этой «мими-мишности», как теперь говорят, – сетует Ирина на предвзятость будущих хозяев. – У каждого котика за плечами, как правило, – тяжелый груз, горькая судьба и немалые испытания. И потом кошка ведь любит дом, в отличие от собаки, которая любит хозяина в первую очередь. Но вы знаете, это неправда! Я в этом уверена. Какие они благодарные, как много любви порой в этом маленьком тельце, как они радуются мне, как они все хотят ласки и любви. Они никогда тебя не предадут, не обманут. Кошка, в отличие от человека, никогда не бросит своих котят и будет всем жертвовать – едой, жизнью, только чтобы сохранить своих малышей. Я их люблю, и они мне платят тем же. И я готова работать и работать, вставать в пять часов утра и ехать сюда, чтобы убрать и накормить их, – только чтобы им было хорошо.

Сны нашего детства (или когда кошка говорит «МаМА»)

Да, читатель, не удивляйся, такое бывает… Есть еще в нашей жизни чудаки, которые, согласно известному утверждению, украшают мир. Когда я напомнила это изречение Ирине, она отмахнулась:

– Мне эта слава не нужна, поверьте! Просто я не могу иначе. Я не могу пройти мимо этой беды, мимо этих глаз, молящих о помощи, – тем более что людям все-таки помогают волонтеры и государство обязано помогать, а кто поможет этим несчастным, если только не такие «ненормальные», как я.

Да, есть и такие, кто называет нашу героиню именно так: «Эта ненормальная со своими кошками». Конечно, обычному человеку диковинно, что Ирина, будучи классным мастером швейного дела, почти львиную долю того, что зарабатывает, тратит на содержание своего приюта. Не получает ни копейки от государства, надеясь только на помощь таких же любителей животных. Кстати, очень нерегулярную. И еще одна интересная подробность: можно было бы подумать, что наша героиня – одинокая, несчастная женщина. Отнюдь. Есть взрослая дочь и муж, дом и свои четыре кошки в нём. Есть прекрасная профессия и золотые руки мастера. Есть множество увлечений: от йоги до любви к кулинарии, которой она посвящает тоже немало времени. И есть – да, иначе как призванием это не назовёшь.

– Вы же знаете, – говорит Ирина, – мы в ответе за тех, кого приручили. Я выросла в прекрасном месте, в Карелии. Очень красивая у нас была деревня, хорошая семья. Были и животные в доме. Но я по всей деревне собирала брошенных кошек и котят – осенью их после дачников оставалось немало. Приемный пункт у меня был в нашем сарае. Еду я тащила для своих питомцев из дома. Мама периодически этот сарай с боем от кошек освобождала. Я с плачем тащила их обратно. Спала и ела, можно сказать, с ними. Они мне снились по ночам. И до сих пор снятся, те кошки моего детства.

Конечно, мне надо было бы идти учиться на ветеринара, но в те, 80 – 90-е годы эта профессия была непопулярной и не денежной. Мама настояла, чтобы я шла в швейное училище, я всегда еще и любила шить. Я вообще-то мастер мужской, по костюмам, но за эти годы выучилась всему. Профессия кормит меня и моих подопечных. Это главное.

Однажды я нашла на помойке крошечного котенка. Рыженький, хорошенький, едва живой. Я его выкормила из пипетки. Приезжала даже ночью, чтобы покормить. Это же был малыш, ребенок, он тосковал по маме. И однажды, когда он уже подрос, я приехала по каким-то делам не одна, а с кем-то из знакомых, и только я открываю дверь и вхожу, мой рыжий громко, отчетливо так и сказал: «Ма-ма!» Два раза он сказал мне: «МАМА»! Хотите верьте, хотите нет. Но это было.

Верю. Конечно же верю. Как верю и точно знаю, что Ирина помчится куда угодно, если ей скажут, что где-то погибает котенок или щенок и нуждается в её помощи. Такое уже было, и не раз. Когда ребятишки из Бернгардовки забили камнями котенка, она его, едва живого, отбила у юных живодеров, и дошла еще до директора и учителей с рассказом об этом зверстве. Ей, правда, не поверили, но предложили провести урок милосердия как зоозащитнице. Она на предложение согласилась, ждет подтверждения. Готова рассказать, почему не надо братьев наших меньших бить по головам, и что есть даже такая наука о кошках – фелинология, есть и специальный день Эрмитажных котов, которые охраняют подвалы самого прекрасного музея в мире. И что великолепным подарком сибиряков в 45 году для Ленинграда был вагон знаменитых сибирских кошек – знатных крысоловов. Война забрала всех кошек Ленинграда, и город страдал от крыс и мышей. А еще – кошки могут преодолеть очень большие расстояния. Известный случай – когда хозяева при переезде забыли своего кота, он прошел четыре тысячи километров в поисках своего дома. И просто устроился в своем любимом кресле, когда нашел новый дом своих хозяев. И я обязательно хочу спросить этих ребят: А в вашей жизни есть такой верный и преданный друг? В моей жизни таких друзей много.

Рассказала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото автора