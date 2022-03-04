Лесоводы Ленобласти собирают шишки

В Ленобласти заканчивается сбор шишек сосны. Сбор проводят в Гатчинском районе на лесосеменной станции в Терволово. Важно успеть завершить работу до наступления тепла – пока шишки не раскрылись и ядра не оказались на земле.

Как отмечают в комитете по природным ресурсам, в этом году лесовозы заготавливают только семена сосны. В планах был сбор шишек от ёлки, но их повредили насекомые.

В Терволово собирают будущие сосны с улучшенными генетическими свойствами. В их семенах больше силы, от этого саженцы будут крепче и качественнее. Сбор лесоводы проводят вручную на высоте до 18 метров. По данным специалистов, самые лучшие шишки растут именно на верхушках деревьев.

После заготовки шишки отправят на переработку в Тихвинский район. Позже оттуда их уже отвезут в Лужский лесной селекционно-семеноводческий комплекс. Конечным итогом работ станет посадка будущих еловых растений по всему 47-му региону.