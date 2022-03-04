Во Всеволожский Дом авиаторов передан уникальный «блокадный» дневник

В Нижнем Новгороде, в Центре культуры «Рекорд», во время открытия выставки архивных документов представителям Ленинградской области был передан уникальный дневник – его автор делал записи с октября 1942-го по конец 1943 года в Ленинграде.

«Ласкою нежною, заботой чуткой

Жизнь украшает только она.

Говором милым, забавой и шуткой.

Шелестом чувства полна…»

Это стихотворение обнаружено в том самом дневнике. Имя человека, который вёл этот дневник, пока неизвестно. У находки – удивительная история. В августе 2021 года волонтёры помогали пенсионерам расчищать чердак в старом доме. Это происходило далеко от Ленинграда – в Нижнем Новгороде. На чердаке среди всякого храма обнаружилась большая книга для записей в твёрдой обложке. В ней было более 300 листов. Листы – растрёпанные, но в целом сохранность – хорошая. Каково же было удивление, когда волонтёры увидели, что это – дневник жителя блокадного Ленинграда (согласитесь – нечастое явление для Нижнего Новгорода)! Как тетрадь попала за Волгу? Почему валялась на чердаке в мусоре?

Волонтёры сразу обратились к представителям Всероссийского проекта «Без срока давности». Все вместе приняли решение – её нужно вернуть в Ленинград. Из Нижнего Новгорода прозвучал звонок заместителю председателя Правительства Ленинградской области – председателю комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цою. Владимир Цой предложил передать находку в ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс Дорога жизни».

22 февраля в Санкт-Петербурге на сцене Академии русского балета имени Вагановой состоялся концерт-реконструкция, посвящённый 80-летию одной из самых страшных бомбардировок Ленинграда, которая была 20 февраля 1940 года. Со сцены зачитывались отрывки из только что найденного дневника и исполнялись песни военного времени. А потом находка нижегородских волонтёров была передана в руки директора ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» Ю.М. Щеглова.

– Это бесценный экспонат, – сказал Ю.М. Щеглов. – Может быть, по стране наберётся таких немало, но у нас в Музее «Дом авиаторов» нет ни одного. Любой дневник – это выражение того, что человек переживает в данный момент. Это свидетельство, которое поможет нам понять, почему блокадники смогли выстоять.

По словам Юрия Марковича, сначала дневник полностью расшифруют (потому что почерк читается непросто) и проанализируют информацию. Может быть, удастся реконструировать имя автора и найти его родственников. Пока понятно только, что автор дневника был членом Ленинградской городской коллегии адвокатов и во время блокады участвовал в судебных разбирательствах.

Одну треть его записей занимают стихи. Ленинградский адвокат в своих произведениях не допускает никакой паники. Тем не менее досталось ему немало горя. «22 октября 1942 года. Мама умерла в стационаре для дистрофиков на улице Маяковского…» Дальше перечисляются имена родственников, которые умерли до мамы. Мы узнаем, что этот адвокат потерял во время блокады 15 человек. Но через некоторое время появляется запись: «28 октября 1942 года. День рождения дочери. Мариночке 6 лет». И тут же – крохотное стихотворение для дочери:

«В словах ты подросла и стала старше.

Наверное, кажешься большой.

Люблю тебя. Я папа твой».

Жена с дочерью в это время находилась в эвакуации. Отец не видел ребёнка полтора года и очень скучал. Возможно, боялся, что девочка забудет его… Поэтому подписал: «Я папа твой». Не менее удивительно читается бытовая запись: «20 декабря 1942. Трамвай работает, снег убирается, сбрасывается в реки – в Фонтанку и в Мойку. В кино идёт американский звуковой фильм «Три мушкетёра». Так просто, терпеливо, с глубоким стоицизмом блокадники воспринимали события.

Во Всеволожском музее «Дом авиаторов» уже действует проект «Письма с фронта», когда за кадром звучат голоса актёров – они читают блокадные письма. Дневник неизвестного адвоката тоже войдёт в этот проект.

Каждую его страничку оцифруют. Вскоре посетители музея смогут увидеть сам дневник под стеклом. Если кто-то захочет ознакомиться подробнее, в его распоряжении будут оцифрованные страницы. А если кто захочет послушать – дневник за кадром будут читать актёры ленинградских театров.

Людмила ОДНОБОКОВА