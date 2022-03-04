Восемь муниципальных образований Ленобласти ждет обновление в энергетике

В нескольких районах Ленобласти пройдут работы по повышению энергоэффективности и снижению расхода коммунальных ресурсов. Так, специалисты проведут техническое перевооружение паровых котлов на котельной в Гатчине и дооборудование индивидуальных тепловых пунктов жилых домов в Волхове.

Всего обновлений в энергетике ждут восемь муниципальных образований. Среди них Гатчина, Волховской, Выборгский, Кировский, Лужский, Всеволожский, Тихвинский и Приозерский районы. Объекты для улучшений уже утверждены правительством области. На повышение надежности и энергетической эффективности потратят 117 миллионов рублей субсидий.

Работы затронут коммунальную сферу, бюджетный сектор и жилой фонд. Так, среди ожидаемого обновления: модернизация системы углеподачи на котельной в Старой Малуксе, перевооружение системы теплоснабжения здания бани в Оредеже, устройство поквартирной системы горячего водоснабжения от газовых водонагревателей в домах Павлово, установка индивидуальных поквартирных отопительных газовых котлов в Тихвине и установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием на 13 домах Приозерска.