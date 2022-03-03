Славянские обряды на холмах Суоранды

Каждому из нас известно незатейливое слово «Чур» («Чур меня!», «Не чурайся!»). Некоторые историки считают, что Чур – это древний славянский Бог, охраняющий границы земельных владений, другие говорят, что словом «чуры» русские люди обозначали духов предков. Пусть учёные спорят, но для нас интересно, что свои чуры есть и во Всеволожском районе.

Это – большие деревянные столбы с вырезанными на них лицами. Они стоят на вершине холма недалеко от деревни Суоранда. Местные жители назвали это место со столбами «языческим капищем». Это не совсем верное название, потому что никто сейчас достоверно не знает, как выглядели древнеславянские капища, которые возводились по строгим канонам.

То, что оборудовано на холмах Суоранды – всего лишь попытка реконструкции. При этом некоторые правила, конечно, соблюдаются, например, известно, что славянские капища ставились на вершинах холмов. Рядом обязательно должен был находиться лес, а впереди – поляна для того, чтобы на ней мог собираться народ. Всё это есть в Суоранде. В данном случае центральное место занимает изображение Чура, который призван охранять местность, а также лабиринт. Лабиринт в Суоранде тоже рукотворный, был сделан около 3 – 4 лет назад. Но создана эта реконструкция для того, чтобы более колоритно проводить русские народные гулянья на природе.

Создала её на нашей земле известная общественная организация из Санкт-Петербурга «Союз Славянского наследия Крина». Она была создана в 1993 году. У «Крины» есть устав, который гласит, что своей целью организация ставит «изучение и пропаганду славянской культуры, обрядов, ритуалов». Члены общества «Крина» обязались проводить различные семинары по народной культуре, обрядам и ритуалам, публичные выступления, создавать свою библиотеку, фото и видеотеку, организовывать выставки в Санкт-Петербурге, народные гуляния и другие культурные мероприятия. Также в уставе записано: «Членство в Крине несовместимо с пропагандой войны, насилия, расовой, национальной и половой исключительности, идейной и религиозной нетерпимости».

Идейным вдохновителем этой организации (её «радарем») является Андрей Геннадьевич Резунков. Он житель Санкт-Петербурга, по своей изначальной специальности – преподаватель физики и астрономии с университетским образованием, что очень сильно ему пригодилось в «Крине». Сейчас Андрей Геннадьевич преподаёт экологию в высших учебных заведениях. В некоторых источниках его называют доктором философии. Андрей Геннадьевич является автором нескольких книг, например «Славянские боги в русском языке, или Боги, как мы их понимаем», «В ритмах лабиринта» и других. Можно считать, что изучению русской народной культуры он посвятил всю свою жизнь.

На каждый год Андрей Геннадьевич составляет Кологод – лунно-солнечный календарь. На этом календаре обозначены дни праздников, которые надо проводить. Главная идея такова: городские жители обычно не обращают внимания на космические ритмы. А между тем такие события, как День летнего и зимнего солнцестояния, или дни равноденствий, – это дни, когда вся природа перестраивается на следующий цикл. Это – энергетически напряжённое время. Обычно мы в эти дни работаем, нагружаем себя заботами и тем самым подводим свою личную энергию к истощению. А древние славяне в такое время давали себе разгрузку и устраивали небольшие праздники.

Опять же слово «праздник» они воспринимали не так, как сейчас. Праздник для древнего русского человека – это растворение в природе. Существовали специальные обряды для того, чтобы очиститься от накопившихся токсинов, как физических, так и психических. Были обряды, чтобы привести свою личную энергетику в соответствие с энергетикой Земли. И – чтобы зарядиться энергией на весь следующий небольшой космический цикл. В общем, «Крина» делает попытку возрождения игрищ солнечных праздников древней Руси. Она организует свои мероприятия строго в соответствии с космическим календарём. А мероприятий много.

Система этих праздников сложная, и мы не берёмся излагать её полностью. Пусть лучше это сделает сам Андрей Геннадьевич Резунков через свои книги или во время личной беседы. Кстати, у «Крины» есть подведомственная организация. Это Клуб культурного и природного наследия. В течение года клуб проводит в Санкт-Петербурге многочисленные интересные семинары и лекции по русской народной культуре, по космологии – с приглашением учёных.

Ну а на праздниках в Суоранде тоже собираются не только члены «Крины», но и все желающие сбросить с себя городской стресс. Некоторые появляются один раз и больше не приходят, некоторые становятся постоянными участниками мероприятий «Крины». Им нравится – они получают на природе хорошее настроение.

Ближайший праздник – Масленица. Свое мероприятие в этот день организует Собор славянских клубов. Место для праздника выбрано изумительное. Это Изумрудное озеро недалеко от Токсова. Программа тоже будет интересная: масленичный поезд, стеношные бои, песнопения, обряд прощения, сжигание чучела. Начало мероприятия в 12 часов, приглашаются все желающие. Заодно можно познакомиться с интересными людьми, специалистами по народной культуре.

Ну а на холмах Суоранды «Крина» запланировала «Первую закличку весны». Она состоится 8 марта, тоже в 12 часов. Любопытно объявление, которое появилось на одной из социальных страниц: «Люди добрые, приглашаем вас вместе с нами позакликать Весну с Холмов Суоранды, украсить живое дерево овощами, фруктами, куколками, лентами, бумажными цветами. Будем Зиму мётлами гнать да крепость снежную рушить, будем песни-веснянки петь да в дудочки дудеть, а принесёте чаи да пироги, будем столовничать за общим столом-складчиной».

А самое главное – приносите сюда только хорошее настроение.

Людмила ОДНОБОКОВА