На дороге от поселка Юкки до Кузьмолово уложат усиленный асфальт

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщил о принятом решении отремонтировать автомобильную дорогу от поселка Юкки до Кузьмолово. В планах – обновление без малого десяти километров автомагистрали с одним из самых напряженных трафиков во Всеволожском районе.

В ходе дорожных работ будут полностью заменены верхние слои асфальтового покрытия, отсыпаны обочины и установлены новые дорожные знаки. Учитывая высокую интенсивность автомобильного движения, на трассе будет уложен так называемый усиленный асфальт, смеси для которого подбираются индивидуально для каждой ремонтируемой дороги в соответствии с климатическими особенностями местности. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова, асфальтовое покрытие разрабатывается по методу объемного проектирования.

Начать ремонт планируется уже летом. Работы в рамках проекта «Безопасные дороги» будут вестись непосредственно от Юкков, далее через деревни Порошкино, Корабсельки, Энколово – и до Кузьмолово включительно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ