Жители Всеволожского района выбрали места для благоустройства

Подведены итоги голосования за приоритетное благоустройство общественных пространств, которое с 7 по 25 февраля проводил комитет по ЖКХ Ленинградской области. Жители Всеволожского района оказались в числе самых активных респондентов – всего в голосовании участвовали 7 528 человек.

Наибольшее число голосов поступило из города Мурино – 2009 жителей высказались за благоустройство Графской улицы. Неожиданно высокий процент вовлеченности в обсуждение показал относительно небольшой поселок Романовка – там в голосовании приняли участие 984 человека, большинство из которых поддержало идею строительства сквера от Дороги жизни до МКД № 16, 17.

Жители Заневского городского поселения в количестве 640 человек отдали свои голоса за благоустройство сквера у Заневской спортивной школы, а без малого 600 кудровчан пожелали облагородить сквер «Спортивный».

Во Всеволожске горожане (305 человек) проголосовали за «Нижний парк», в деревне Энколово (490 человек) решили, что средства нужно вкладывать в развитие «Энкола парка», в поселке Рахья (413 человек) хотят увидеть облагороженную территорию возле Дома культуры.

В Новодевяткинском сельском поселении (38 человек) предпочтение отдали Озерному парку, а в Юкковском (63 человека) – спортивной зоне «МолодежКа». В Агалатово (196 человек) ожидаемо готовы и дальше благоустраивать общественное пространство «Парк Авиаторов», в поселке Пески (117 человек) хотят привести в порядок территорию между ул. Зощенко и рекой Невой.

В Морозовском городском поселении (60 человек) респонденты проголосовали за площадку возле начальной школы. В деревне Куйвози (110 человек) считают, что благоустраивать нужно парк «Александровский».

Победившие в голосовании территории ожидает подготовка дизайн-проектов с учетом пожеланий жителей и отбор на включение в соответствующую программу с дальнейшим выделением бюджетных средств на их реализацию.

По словам председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, для населенных пунктов, где зарегистрировано более 10 тысяч человек, над проектами благоустройства общественных пространств потрудятся специалисты. В связи с этим наш лексикон обогатился еще одним новым термином – специалисты будут работать в том числе и в условиях архитектурного хакатона, то есть соревнования, когда командам нужно за короткое время придумать и разработать прототип продукта – в данном случае дизайн-проекта, для решения определенной проблемы, с которой столкнулся заказчик.

Следующий шаг заключается в ещё одном онлайн-голосовании, во время которого жители сделают выбор из представленных проектов. Провести его планируется уже в апреле.

К слову, в прошлом году жители 47-го региона проголосовали за 77 территорий. В настоящее время в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется благоустройство всех выбранных общественных пространств.

Светлана ЗАВАДСКАЯ