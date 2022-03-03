В Ленинградской области отменили QR-коды

Ленинградская область с 3 марта 2022 года отменила QR-коды. Об этом заявили власти региона. Больше сертификаты о вакцинации, а также ПЦР-тесты не понадобятся для посещения общественных мест.

– При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят, – пояснили в областной администрации.

Также в Ленобласти возобновили оказание плановой медицинской помощи для взрослых в поликлиниках. Однако в этом случае как раз QR-код еще пригодится.