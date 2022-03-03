Всеволожский район готовится к празднованию Масленицы

В это воскресенье, 6 марта, отмечается один из самых ярких и самобытных праздников – Масленица. Города и поселения Всеволожского района готовят небольшие праздничные концерты, а также развлекательные программы для детей и взрослых.

Обратите внимание, что организаторы могут скорректировать время и место проведения мероприятий! Следить за возможными изменениями можно на официальных сайтах администраций поселений и их группах в соцсетях.

Так, по Бугровскому поселению проедет «масленичный поезд»: 5 марта артисты с праздничной программой посетят сразу несколько деревень поселения. Первая остановка в 12.00 в Порошкино (около детской площадки), в 12.30 в Мендсары (около магазина), в 13.15 в Мистолово (Полевая, д. 4), в 14.15 в Сярьги (спортивная площадка), в 15.15 в Энколово (около магазина), в 16.10 в Капитолово, в 17.00 в Савочкино, в 17.50 в Корабсельки (ул. Нагорная).

Ну а 6 марта масленичный разгуляй пройдет в п. Бугры на ул. Шоссейной, д. 7. В 11.00 запланирована детская развлекательная программа, а в 12.00 пройдет концерт «Гуляй, Масленица!».

Приглашают на масленичные забавы и юных всеволожцев. Во Всеволожске 4 марта ребят и их родителей будут ждать в 12.00 на ул. Комсомола, д. 2, а в 14.00 на ул. Шишканя. 5 марта игровая программа пройдет в 12.00 на ул. Александровская, д. 82; в 14.00 на пр. Первомайский, д. 7. Ну а 6 марта гостей будут ждать в 12.00 на ул. Аэропортовская, д. 3 и в 14.00 на Юбилейной площади.

В Романовском поселении праздничные гулянья пройдут 6 марта в 14.00 на центральной площади поселка Романовка.

«Масленица по-щегловски» начнется 6 марта в 12.30 на площади возле Щегловского КДЦ.

Жителей и гостей Токсовского поселения будут ждать 6 марта в 14.00 в парке 500-летия Токсово.

В Куйвозовском поселении «Потешная масленица» запланирована на 6 марта в 15.00 возле Васкеловского СДК (Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10 б).

На площадке у Рахьинского дома культуры праздничные гулянья пройдут также 6 марта: в 11.00 запланирована детская программа, а в 12.00 – выступление артистов.

Проводят зиму и в пос. им. Свердлова: здесь гостей будут ждать 6 марта в 12.00 на пл. Надежды.

Муринская масленица пройдет 6 марта в Мурино в 14.00 на ул. Графская, д. 8 и в 11.00 в дер. Лаврики. Игровая программа для детей пройдет в 10.00 на ул. Садовая, д. 34 и в 13.00 на ул. Шоссе в Лаврики, д. 55.

В Заневском поселении люди соберутся 6 марта в Кудрово (в 11.00 на пр. Строителей, 41 и в 12.00 в парке «Оккервиль»), в 13.00 в д. Заневка, д. 48 (детская площадка) и Янино-1 (в 15.00 на ул. Ясная, д. 11 и в 16.00 на ул. Новая, д. 19, Стадион).

В Колтушском поселении 6 марта гостей будут ждать в 11.40 на Школьной площади, а в 15.00 – на площади у ДК Разметелево.

Будет и ещё одна Масленица, которую организует Собор славянских клубов. Место для праздника выбрано изумительное – Изумрудное озеро недалеко от Токсова. Начало мероприятия в 12 часов, приглашаются все желающие.

Ну а на холмах Суоранды запланирована «Первая закличка весны». Она состоится 8 марта, тоже в 12 часов.