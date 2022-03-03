Во Всеволожском районе прошли соревнования по спортивному туризму

27 февраля на базе Токсовского центра образования прошли соревнования по спортивному туризму «Залинг Всеволожского района». Залинг – вид пешеходного туризма, проводимый в закрытых помещениях (залах). Общее руководство по организации соревнований осуществлял Дворец детского (юношеского) творчества. Судейскую бригаду возглавил главный судья соревнований В.А. Кушнер.

В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области – всего более ста спортсменов. Прекрасные результаты показали участники команды, представлявшей ДДЮТ:

На дистанции 3 класса

1 место – Лямин Альбер (педагог – А.В. Таюрова), Красюкова Екатерина, Гаевая Екатерина;

2 место – Шумилова Анастасия (педагог – Н.В. Киселёва).

На дистанции 2 класса

1 место – Петржак Артём (педагог А.В. Таюрова);

2 место – Варфоломеев Олег;

3 место – Александров Андрей (педагог – М.В. Гришина).

На дистанции 1 класса

1 место – Зархина Ульяна, Голопятенко Артём, Трофимов Алексей;

2 место – Киселёва Александра, Колокин Кирилл;

3 место – Данилова Валерия, Краснов Матвей (педагог – Н.В. Киселёва).

Спортивный туризм является командным видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта – именно такие качества воспитывают в своих воспитанниках педагоги дополнительного образования ДДЮТ Всеволожского района Гришина М.В., Киселёва Н.В., Таюрова А.В.

Большую помощь в проведении соревнований оказала Наталья Геннадьевна Никандрова, директор Токсовского центра образования.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина