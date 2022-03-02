Колтушское шоссе расширяется до четырех полос

Полным ходом идут дорожные работы по реконструкции Колтушского шоссе на участке от Кольцевой автодороги до деревни Суоранда. В настоящее время дорожники трудятся над переустройством сетей инженерного назначения, готовится основание для строительства нового дорожного полотна.

На сегодняшний день согласовано и оформлено 46 соглашений с владельцами частных земельных участков об изъятии земли через выкуп. Все участки находятся в зоне развернутого строительства новейшей автомагистрали. Таким образом, в собственность Ленобласти официально отошло около 9 гектаров земли, где в скором времени появится современная трасса с четырьмя полосами движения, призванная избавиться от узкого участка дороги на границе поселка Янно и Санкт-Петербурга.

В соответствии с установленным планом расширение трассы должно полностью завершиться в конце лета 2024 года. На этом работы по реконструкции Колтушского шоссе, являющегося одной из главнейших транспортных магистралей, соединяющей населенные пункты Всеволожского района с Северной столицей, не прекратятся. Осенью 2021 года Правительством РФ было согласовано предоставление Ленинградской области инфраструктурного кредита в два с половиной миллиарда рублей. Кредитные средства пойдут в том числе и на последующее расширение дороги от деревни Суоранда в направлении стремительно растущей деревни Колтуши, численность населения которой уже сегодня составляет порядка 30 тысяч человек.

Напомним, что работы по расширению участка Колтушского шоссе, прозванного в народе «бутылочным горлышком», ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Светлана ЗАВАДСКАЯ