В Ленобласти подведены итоги чемпионата «Молодые профессионалы»

VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2022 проводился на 13 площадках. Чемпионат принял 431 участника и 509 экспертов из разных уголков страны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники чемпионата демонстрировали свой опыт и навыки в 60 компетенциях. В каждой номинации были определены трое победителей. Ну а лучшие из лучших смогут войти в сборную Ленинградской области и побороться за победу в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в мае.

Среди победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» немало талантливой молодежи из Всеволожского района.

Так, среди отличившихся в блоке «Производство и инженерные технологии»:

Компетенция «Изготовление прототипов»:

2-е место: Афанасьева Ирина Игоревна (МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска).

Компетенция «Мобильная робототехника – юниоры»:

1-е место: Дмитриев Виктор Николаевич и Хафизов Эльдар Тимурович (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» структурное подразделение «Кванториум»);

3-е место: Хайгонен Артём Андреевич и Иванова София Вячеславовна (МОУ «Лицея №1 г. Всеволожска»);

3-е место: Ярошенко Кирилл Антонович и Шилов Владислав Дмитриевич (МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»).

Компетенция «Сити-фермерство»:

2-е место: Филатов Игорь Андреевич (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»);

3-е место: Сергеев Артём Евгеньевич (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»).

Блок «Транспорт и логистика», компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем -юниоры»:

1-е место: Кузнецов Семён Леонидович (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» структурное подразделение Кванториум);

2-е место: Герасимов Матвей Игоревич (МОУ Щегловская СОШ).

Блок «Сфера услуг»:

Компетенция «Бухгалтерский учёт»:

2-е место: Пашова Анастасия Дмитриевна (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»).

Компетенция «Предпринимательство»:

3-е место: Дулуб Елизавета Алексеевна и Самарин Александр Игоревич (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»).

Компетенция «Предпринимательство – юниоры»:

1-е место: Гулько Екатерина Андреевна и Сапрыкин Константин Дмитриевич (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» СПДТ Кванториум);

3-е место: Матевосян Елена Арамовна и Валентинов Даниил Олегович (МОУ «СОШ» Всеволожский центр образования).

Компетенция «Социальная работа»:

Медальон за профессионализм: Мендгалиев Тимур Арманович (Выборгский институт (филиал) ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»).