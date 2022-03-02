Ветеринары Всеволожского района проводят льготную стерилизацию

В 2022 году в рамках работы над рекламной кампанией «Мы в ответе за тех, кого приручили» Управлением ветеринарии Ленинградской области запланировано проведение дней льготной стерилизации (кастрации) собак и кошек.

Для получения услуги необходима обязательная предварительная запись. Впервые подобная акция прошла во Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных 22 февраля. Повторные акции в этом году запланированы на 24 апреля, 22 сентября и 16 декабря. Жители Всеволожского района могут прийти со своими питомцами по адресам: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 45 и п. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д.

В акции традиционно участвуют государственные, частные клиники и частнопрактикующие ветеринарные врачи, а также котокафе, приюты, кураторы животных, зоозащитники и все неравнодушные люди. Главная цель мероприятий: донести до людей, что кастрация (стерилизация) – это самый эффективный и гуманный способ снизить популяцию бездомных животных.

Фото Управления ветеринарии ЛО