Жители Всеволожского района получают муниципальное жилье

В этом году поселения Всеволожского района продолжают участвовать в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Так, последний день зимы стал особенно радостным для жителя Бугровского поселения Николая Смирнова. 28 февраля представители местной власти вручили Николаю Александровичу ключи от новой квартиры в Курортном районе Санкт-Петербурга как участнику программы расселения ветхого жилья.

А в первый день весны сертификат на приобретение жилья получила многодетная семья Котовских из города Мурино. Сертификат общим номиналом в 2 800 000 рублей можно направить на приобретение жилого помещения или индивидуального жилого дома. Теперь супружеская пара, воспитывающая троих детей, мечтает о скором новоселье.

– Здорово, что есть такая программа, она очень сильно помогает, – отметил глава семейства Николай Котовский. – Надеемся, что ситуация сейчас в стране никак не повлияет на покупку жилья, и все будет хорошо.

Отметим, что госпрограмма позволяет гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают. В 2022 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 11 млрд рублей.

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения