«Живая классика» прозвучит в исполнении всеволожских чтецов

10 марта на сцене Культурно-досугового центра «Южный» пройдет муниципальный этап конкурса «Живая классика». Ребята прочтут свои любимые отрывки из произведений классиков и современных писателей.

С каждым годом все больше юных любителей литературы принимают участие в конкурсе чтецов. В этом году опробовать свои силы решили более 30 тысяч учеников 5 – 11 классов. Победители муниципальных этапов получат призы и право представлять свою область на следующем этапе конкурса.

Отметим, что в жюри конкурса входят местные артисты и писатели, преподаватели театральных вузов и журналисты. Члены жюри оценивают как общую подачу материала, так и артистичность чтецов. При этом выбор самого произведения не влияет на итоговую оценку, поэтому ребята могут выбирать отрывки из любимых произведений самых разных авторов.

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.