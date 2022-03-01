В Ленинградской области завершился VI Региональный чемпионат «ЮниорПрофи»
В течение месяца на семи площадках в разных районах Ленинградской области проходили соревнования по 12 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 67 команд и 175 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Осуществляли судейство 87 экспертов, в том числе 13 старших региональных экспертов.
В рамках Регионального чемпионата также проведен Региональный этап Конкурса Профстарт по трем номинациям: «Технологический стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство».
В разных номинациях VI Регионального чемпионата «ЮниорПрофи» победили ученики школ Всеволожского района.
Инженерный дизайн (10+)
3 место Гура Артем, Бернс Богдан, Муринская СОШ № 3
Прототипирование (10+)
1 место курников Иван, Сенцов Ростисла, Лицей № 1 г. Всеволожск
Прототипирование (14+)
3 место Вишня Леонид, Гаврилова Александр, Муринская СОШ № 3
Эксплуатация беспилотных авиасистем (14+)
3 место Герасимов Матвей, ДТ «Кванториум». Всеволожск
Мобильная робототехника (10+)
2 место Жигульский Михаил, Табачников Кирилл, ЦО «Кудрово»
Мобильная работотехника (14+)
2 место Детковский Даниил, Комилов Некруз, ЦО «Кудрово»
Интернет вещей (10+)
Молоканов Егор, Тондель Константин, ЦО «Кудрово»
Интернет вещей (14+)
1 место Заргаров Лев, Гочияев Александр, ВСОШ № 6
Технологический стартап
1 место Гочияев Александр, ВСОШ № 6
Действующая бизнес-модель
1 место Морозов Игорь, Тозлован Денис, ВСОШ № 6
Профессиональное волонтёрство
1 место Луканов Сергей, Плотников Алексей, ВСОШ № 6