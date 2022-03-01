В Ленинградской области завершился VI Региональный чемпионат «ЮниорПрофи»

В течение месяца на семи площадках в разных районах Ленинградской области проходили соревнования по 12 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 67 команд и 175 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Осуществляли судейство 87 экспертов, в том числе 13 старших региональных экспертов.

В рамках Регионального чемпионата также проведен Региональный этап Конкурса Профстарт по трем номинациям: «Технологический стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство».

В разных номинациях VI Регионального чемпионата «ЮниорПрофи» победили ученики школ Всеволожского района.

Инженерный дизайн (10+)

3 место Гура Артем, Бернс Богдан, Муринская СОШ № 3

Прототипирование (10+)

1 место курников Иван, Сенцов Ростисла, Лицей № 1 г. Всеволожск

Прототипирование (14+)

3 место Вишня Леонид, Гаврилова Александр, Муринская СОШ № 3

Эксплуатация беспилотных авиасистем (14+)

3 место Герасимов Матвей, ДТ «Кванториум». Всеволожск

Мобильная робототехника (10+)

2 место Жигульский Михаил, Табачников Кирилл, ЦО «Кудрово»

Мобильная работотехника (14+)

2 место Детковский Даниил, Комилов Некруз, ЦО «Кудрово»

Интернет вещей (10+)

Молоканов Егор, Тондель Константин, ЦО «Кудрово»

Интернет вещей (14+)

1 место Заргаров Лев, Гочияев Александр, ВСОШ № 6

Технологический стартап

1 место Гочияев Александр, ВСОШ № 6

Действующая бизнес-модель

1 место Морозов Игорь, Тозлован Денис, ВСОШ № 6

Профессиональное волонтёрство

1 место Луканов Сергей, Плотников Алексей, ВСОШ № 6